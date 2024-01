Ancona, coppia di ultra 80enni truffata senza pietà con la tecnica del finto nipote: portati via oro e ricordi di una vita per 5mila euro. La Polizia: chiamateci al primo dubbio

ANCONA - Lui 83 anni, lei 87. Marito e moglie truffati senza pietà, privati dei ricordi di una vita in oro. Un film già visto ma che non teme repliche. Nella giornata di ieri gli operatori della Polizia di Stato sono intervenuti a seguito di una richiesta di intervento per una truffa consumata ai danni di una coppia di anziani, in via Marsigliani, ad Ancona. Le due vittime, verso le ore 11.30, venivano contattate telefonicamente sull'utenza fissa da un uomo che riferiva essere un loro nipote ammalato, che per tanto invitava il marito (un italiano del 1940) della coppia a ritirare per lui una raccomandata all'Ufficio postale. Nel mentre l'uomo raggiungeva le Poste Centrali, un'altra persona contattava la moglie, sempre al telefono fisso, riferendo che lo stesso nipote doveva versare una somma per non incorrere in conseguenze penali e che un presunto addetto si sarebbe portato a riscuotere il danaro. Quest' ultimo si presentava effettivamente nell'abitazione della coppia, e confermava il racconto fornito al telefono. La donna (italiana del 1936) che dichiarava di non avere contanti, gli consegnava oggetti in oro per un valore di circa 5000 euro, convinta del fatto che ciò sarebbe servito a tutelare il nipote.