Scommesse sportive, in provincia di Pesaro e Urbino nel 2023 vinti 55 milioni di euro (spendendone 8 volte di meno). Sorpresa Fermo

Un anno a puntate. Quelle in sala scommesse. Ecco il podio delle province d'Italia e delle Marche in cui si è speso di più, in agenzia, per quanto riguarda le scommesse sportive nel corso del 2023. Lo scorso anno ha visto le tre province di Napoli, Roma e Milano primeggiare su tutte. Nelle Marche sorprende Fermo ma la parte del leone la fa Pesaro che gioca tanto ma vince moltissimo. In totale, le scommesse sportive in agenzia hanno registrato una spesa di 929,6 milioni di euro, mentre le vincite hanno superato i 4,1 miliardi. Lo riporta l'Agenzia Agimeg.