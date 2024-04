La Festa del 25 Aprile nelle Marche: le parole dei sindaci e del presidente della Regione (che non cita il fascismo)

Se la premier Giorgia Meloni (ex Msi, ex An, ex Pdl, oggi Fratelli d'Italia) ha sottolineato davanti all'Altare della Patria come «La fine del fascismo pose le basi per la democrazia» e il sindaco del capoluogo marchigiano Daniele Silvetti (ex An, oggi Forza Italia) ha ribadito di celebrare «i valori della libertà e dell'antifascismo», nel giorno della Liberazione il presidente della Regione Francesco Acquaroli (che ha seguito lo stesso percorso politico della sua leader nazionale e presidente del Consiglio dei ministri) si è ben guardato ad usare sostantivi che avrebbero potuto innescare un confronto politico. Nessun discorso pubblico dopo aver partecipato al corteo ad Ancona, ma un post su Facebook per spiegare che «Il 25 aprile è la giornata di tutti coloro che si riconoscono nei valori della nostra Costituzione e nell'affermazione dei principi di democrazia e di libertà, profondamente radicati nel popolo italiano, contro ogni forma di totalitarismo di ieri e di oggi».

Ecco la cerimonia del 25 Aprile nei capoluoghi marchigiani