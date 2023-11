PESARO Si rafforza a stretto giro di posta la videosorveglianza nel perimetro della Ztl del centro storico. Lo ha annunciato l’assessore all’Operatività Enzo Belloni a margine della presentazione da parte di Pesaro parcheggi dei nuovi parcometri che saranno collocati nel territorio comunale. Nei primi mesi del 2024 saranno potenziati complessivamente 16 varchi d’ingresso e uscita dalla zona traffico limitato. Un’operazione che sarà fatta in due step. Per i primi 8 varchi si potrà già partire a gennaio, poi la seconda parte.



Una divisione che si è resa necessaria perchè per i primi 8 accessi le telecamere già ci sono ma devono essere modernizzate e rese più funzionali, mentre gli altri 8 passaggi sono da sempre scoperti come videosorveglianza. Pertanto è in corso la sincronizzazione e l’aggiornamento software dei primi 8 varchi con le telecamere da sostituire, grazie a un lavoro che vede insieme Aspes capofila, Pesaro Parcheggi e polizia locale. Le telecamere di sorveglianza Ztl aggiuntive invece, come anticipato da Pesaro Park, arriveranno nel corso dei primi mesi del 2024.



L’autorizzazione



«E’ arrivata l’autorizzazione ministeriale attesa da ormai un anno – entra nel merito l’assessore Belloni - per sostituire le vecchie telecamere Ztl, alcune malfunzionanti o spente con 8 nuovi dispositivi. Una garanzia per stroncare sul nascere quel fenomeno dei furbetti della Ztl, residenti del centro e non, che entrano dove la telecamera non è attiva o che non addirittura non c’è. Completata la sostituzione delle 8 telecamere con impianti più moderni, si procederà con il montaggio che spetterà ad Aspes, degli altri 8 dispositivi aggiuntivi che andranno a coprire i buchi tuttora scoperti presenti agli ingressi di alcune delle vie più frequentate della Ztl». Il servizio Viabilità ha intanto ottenuto il primo nulla osta per sostituire gli impianti obsoleti mentre non appena arriverà il secondo nulla osta, che segue una procedura separata e a sé stante, si procederà con la copertura degli accessi privi di occhio elettronico. La novità di quest’operazione sta proprio nella qualità e nella funzione che avranno le nuove Spycam. Sì perché, osserva Pesaro Parcheggi, tutte le nuove telecamere che verranno installate e collegate alla centrale operativa della polizia locale, saranno in grado di rilevare e fotografare nitidamente qualsiasi tipo di passaggio di mezzo motorizzato monitorando h24 il varco e rilevando e verificando in tempo reale le targhe. Scooter compresi. Inoltre mentre finora i dispositivi erano dotati di un rilevatore automatico interrato, adesso invece non sarà più così. Questo consentirà alla società gestore per conto dell’Amministrazione di ridurre il costo per la manutenzione e i disagi nel caso di interventi da eseguire sotto la pavimentazione. Per quanto riguarda gli 8 varchi tuttora scoperti come videosorveglianza l’installazione sarà successiva.



Gli obiettivi



Tra mezzi in ingresso e in uscita i varchi dove saranno installate le telecamere sono quelli in via Curiel (uno dei principali punti di accesso al centro da viale XI Febbraio), via Della Ginevra, piazzale Lazzarini, piazzale Albani, via Massimi, via Mammolabella, via Branca e via Rossini. Obiettivo, dopo il miglioramento della segnaletica e della viabilità già realizzato in via Curiel-via Delle Contramine, ha ricordato l’assessore Belloni, è da un lato quello di ridurre l’effetto afflusso/sosta selvaggia con accessi non consentiti e dall’altro evitare, come accade oggi, ingressi in senso vietato dei mezzi dei residenti.