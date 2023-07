PESARO. Incrocio tra via Milano e statale 16, via ai lavori per la rotatoria definitiva. «Tra dieci giorni sarà pronta», dice la ditta. Il traffico, sempre sostenuto lungo l’Adriatica nella zona che da largo Tre Martiri si dirige verso nord e viceversa, in questi giorni ha subito qualche rallentamento in seguito all’apertura del cantiere all’incrocio con via Milano. Gli operai al momento stanno lavorando per la sistemazione dei marciapiedi e spartitraffico all’inizio della strada che porta a Largo Ascoli Piceno.



Messa in sicurezza



Ma presto si metterà mano ai new jersey collocati al centro dell’intersezione con la statale. «Stiamo lavorando per sistemare e mettere in sicurezza l’incrocio. Entro breve tempo inizieremo l’intervento per la rotatoria definitiva. I tempi? Ancora una settimana e mezzo e tutto sarà finito», hanno riferito ieri mattina sul posto gli operai dell’impresa affidataria. Anche l’assessore Enzo Belloni vigila sul proseguo dei lavori. Quella di via Milano è l’antesignana di tutte le rotatorie pesaresi. Il primo incrocio semaforico a essere disinstallato per una rotatoria all’inizio sperimentale. E così circa un anno dopo la rotonda definitiva di largo Tre Martiri, arriva anche quella “storica” che fa parte di un unico pacchetto da 400mila euro. A largo Tre Martiri, in Soria, per tre anni è stata in azione una rotonda sperimentale, che, insieme all’altro svincolo provvisorio all’incrocio con via Milano, aveva modificato la viabilità di tutta quella zona.



Crocevia strategico



E’ un crocevia strategico della città, molto trafficato ogni giorno, punto di cerniera nei collegamenti nord e sud, ma anche per raggiungere quartieri limitrofi, lungo la Statale 16. In particolar modo, l’incrocio statale 16 -via Milano in passato è stato teatro di incidenti anche mortali, che hanno coinvolto la mobilità debole. La situazione è migliorata da quando il quartiere Tombaccia e limitrofi sono stati collegati con una rete di piste ciclabili, in particolar modo quella di via Tolmino del lungofoglia, che ha consentito a chi si muove in bici soprattutto, di bypassare la atatale. Ora con la rotatoria definitiva ci sarà maggiore sicurezza anche per auto e scooter. Tra le rotatorie rese definitive negli ultimi anni, dopo una prima fase di sperimentazione, ci sono via Ponchielli-via Solferino, via Gagarin-via San Marino, via Mameli-via Del Monaco-Via Belvedere, Largo Madonna di Loreto, Borgo Santa Maria. Ancora provvisorie, invece, le tre rotonde di Cattabrighe, e su Strada Montefeltro l’incrocio con strada di Case Bruciate, oltre alla situazione da risolvere a Selva Grossa, anche se la rotatoria sarà realizzata sul prolungamento di Strada Stroppato e rientra nelle opere compensative di Autostrade curata dalla ditta Pavimental che ha già presentato progetto esecutivo. Tempi di realizzazione tra 6 e 9 mesi.



Gli altri interventi



Tra gli interventi in programma, anche rotatorie ex novo, come quella prevista in via Fratti all’incrocio con via Madonna di Loreto, il punto più pericoloso della strada di collegamento tra Muraglia e Pantano, teatro in più occasioni di incidenti stradali. In via Fratti i lavori sono in corso.