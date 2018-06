Strano incidente accende l'allarme sulle corse clandestine di auto

© RIPRODUZIONE RISERVATA

VALLEFOGLIA - Una segnalazione che desta preoccupazione tra i cittadini. Tutto è nato da un post scritto sul gruppo SOS Vallefoglia, in cui si parla di un incidente stradale avvenuto tra due auto, alle 22 circa di sabato 23 giugno, vicino a Pontevecchio, più precisamente alla prima curva per scendere verso il ponte provenendo dalla direzione di Rio Salso. In particolare, un’auto avrebbe invaso completamente la corsia opposta di marcia colpendo un altro mezzo con alla guida una donna, per poi proseguire la sua corsa ad alta velocità.L’ipotesi sarebbe quella di un incidente dovuto a corse clandestine, un fatto che se comprovato avrebbe la sua gravità. Al momento non si hanno riscontri in merito e si possono fare solo ipotesi di diverso tipo.