MONTELABBATE Era uscita di casa come sempre di buon’ora e aveva raggiunto le strisce pedonali per attraversare la strada, la statale 423 Urbinate, che taglia il centro abitato di Osteria Nuova, frazione di Montelabbate. Ma proprio mentre percorreva le strisce è sopraggiunta un’auto che l’ha travolta e uccisa.



Cos’è successo



La vittima è un’anziana di 91 anni, Antonina Arduini, per tutti “la Tonina”, e la morte della “Tonina” è rimbalzata prepotentemente ieri mattina poco dopo le 7 tra i residenti della zona. Per tutti un inizio di giornata choc, sia per la gravità dell’incidente sia perchè Tonina Arduini era conosciuta da tutti. Al di là degli acciacchi naturali dell’età l’anziana era attiva, specialmente in parrocchia, e attenta, la si vedeva spesso fuori casa. Come ieri: era uscita da casa in ciabatte per stare più comoda, le stesse che sono volate con lei e ricadute sull’asfalto, a mo’ di segno funesto dell’accaduto. L’investimento è avvenuto intorno alle 7.30 e quando sul posto sono arrivati i soccorsi i sanitari del 118 hanno fatto di tutto per rianimare la donna ma per la 91enne non c’è stato nulla da fare: è morta praticamente sul colpo, a causa delle gravi lesioni riportate, a pochi metri dal punto in cui era stata investita e dove è stata sbalzata dopo l’impatto con la Ford che stava sopraggiungendo proveniente da Urbino e diretta verso Pesaro. Chi era alla guida dell’auto ha tentato di frenare come dimostrano i segni lasciati sull’asfalto ma non è riuscito a evitare l’anziana che è stata travolta con violenza e catapultato a diversi metri dal luogo dell’impatto.



Dov’è avvenuto



Come coda della tragedia della strada non sono mancate le polemiche da parte dei residenti che lamentano l’eccessiva velocità con cui si tende a percorrere il centro abitato di Osteria Nuova nonostante la presenza della segnaletica e delle strisce pedonali che dovrebbero fungere da deterrente. L’incidente è avvenuto all’altezza della filiale della Fineco, vicino al bar tabacchi frequentatissimo di Osteria Nuova e a pochi metri da dove si trova l’abitazione della stessa vittima. L’allarme è stato immediato e sul posto insieme alla pattuglia della polizia stradale di Pesaro impegnata nell’accertamento della dinamica sono intervenuti i carabinieri e la polizia locale di Montelabbate. Sul fronte delle indagini si prosegue per omicidio stradale si dovrà stabilire a che velocità viaggiasse la Ford all’interno del centro abitato di Osteria Nuova e anche la persona alla guida dovrà essere sottoposta ai test alcolemici di rito. Nel frattempo in attesa della rimozione il corpo della signora è stato pietosamente coperto da un lenzuolo.



Il ricordo



La “Tonina”, vedova da tempo, lascia due figli: Claudio (Ortis) e Donato a cui sono giunti tanti messaggi di condoglianze e di affetto, ricordando i gesti semplici e affettuosi della donna come raccogliere fiori di campo da donare alle amiche.