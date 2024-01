PESARO Un futuro apparentemente lontano, ma forse non troppo: il progetto di L&G Film Studios ha inaugurato venerdì scorso, negli spazi di Della Chiara Workspaces il primo ciak di “Mr. Hope” uno short film distopico, che inquadra una visione futura sul tema dell’informazione e il potere esercitato da essa. In un mondo controllato, precostituito e asettico, la storia si sviluppa nel percorso della protagonista verso il significato di una verità nascosta.

Oltre 200 candidature

Dalle oltre 200 candidature da tutta Italia, sono infatti stati scelti i tre protagonisti di una storia intrigante e misteriosa che si svolge nel 2050, per la regia del pesarese Tommaso D’Andrea. Il produttore esecutivo è Luca D’Andrea, che di Tommaso è il padre, mentre la sceneggiatura è firmata da Barbara Scalco, anche attrice, fondatrice e direttrice artistica della scuola di recitazione “Rabbit Hole”, che ha sede in provincia di Vicenza. La protagonista sarà Ilaria Marano, attrice, coreografa e ballerina di hip hop, chiamata ad interpretare il ruolo di Samantha, il cui compito sarà di scavare nell’apparente benessere di una società costruita sull’illusione.

Il personaggio

«Il personaggio mi ha colpito immediatamente per la sua tenacia e forza – racconta l’attrice genovese -. La sua ricerca incessante nel conoscere la verità è ammirevole. Un personaggio coraggioso, ma nello stesso tempo fragile che cerca, in ogni modo possibile, di andare oltre alle apparenze e alle illusioni”. È proprio la protagonista a svelare qualche dettaglio in più sulla trama: “Mr. Hope ha un ottimo potenziale per raccontare al pubblico quanto la nostra libertà sia minata da un ‘sistema’ che ci illude di essere liberi, di quanto sia importante andare sempre in profondità nelle situazioni che viviamo quotidianamente e nei rapporti con gli altri, di chiederci il perché e di avere più consapevolezza del tempo presente, vero e unico momento di verità». Ad affiancare Ilaria Marano saranno Elena Elisa Miotto, nei panni di Jennifer, e Giulio Tropea, che in “Mr. Hope” sarà Tommy. Le riprese di ‘Mr. Hope” proseguiranno nei prossimi giorni presso Della Chiara Workspaces per poi spostarsi presso Schnell Spa, a Colli al Metauro, e Villa Meuccia Severi, a Pesaro; sono previste anche delle riprese in esterni nella zona industriale di via Toscana e nella zona mare di Baia Flaminia. L’uscita dello short film è in programma in primavera, ma, come ha specificato la produzione, la sceneggiatura è strutturata per trasformarsi in una mini serie, di cui questo primo episodio è il clou della storia, a cui si aggiungono un prima e un dopo che sviluppano una trama ancora più intrigante.

L’approccio

«Ci è piaciuto l’approccio di questo progetto destinato a crescere nel tempo, anche per come si lega a tanti elementi di rapporto tra pubblico e privato, come nelle strategie della Pesaro 2024», ha sottolineato l’assessore alla bellezza Daniele Vimini, «a partire dalle scelte dei luoghi significativi per la nostra città: proprio dal Della Chiara Workspaces partimmo proprio diversi mesi fa, nel racconto della capitale della cultura».