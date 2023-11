MAROTTA Tutto invariato. Non è stata raggiunta la maggioranza qualificata per l’attivazione della settimana corta dall’anno scolastico 2024-25, presso la scuola secondaria di primo grado dell’istituto comprensivo Faà di Bruno.



Il risultato



Questo il risultato del sondaggio, indetto dall’istituto, a cui sono stati chiamati ad esprimersi (1 voto per ogni alunno) i genitori interessati: quelli degli studenti di prima e seconda media, e, in prospettiva, di quarta e quinta elementare, per un totale di oltre 450 famiglie. Si è votato dal 16 al 24 novembre attraverso un link presente nel registro elettronico.



La ‘settimana corta’, dal lunedì al venerdì, con orario dalle 7,50 alle 13,50 e due pause merenda, una di 10 minuti al termine della seconda ora e una di 20 minuti dopo la quarta, era stata proposta alla scuola dal comitato dei genitori, che comprende gli 8 rappresentanti dei genitori stessi in seno al consiglio d’istituto più quelli di ciascun plesso.

La modifica



Perché la modifica diventasse operativa, col passaggio dai 6 ai 5 giorni di scuola, era necessario che si esprimessero almeno il 67% degli aventi diritto e che il ‘sì’ raggiungesse il 70% dei votanti. Dallo scrutinio è emerso che il quorum del 67% per la validità della votazione è stato raggiunto, in particolare con 307 voti su 455 alunni le cui famiglie sono state chiamate a votare si è raggiunto il 67,4%. Con 182 risposte ‘si, favorevole’ la percentuale è stata del 59,28%; con 125 ‘no, contrario’ la percentuale è stata del 40,72%. Non è stata quindi raggiunta la maggioranza qualificata del 70% per l’attivazione della settimana corta. Tutto perciò rimarrà come ora: dal lunedì al sabato, dalle 8,05 alle 13,05 con una pausa per la merenda dalle 10 alle 10,15.

I dati del sondaggio sono stati trasmessi al consiglio d’istituto e la dirigente scolastica, professoressa Pia Assunta Maria Palumbo, ha informato la popolazione scolastica dell’esito dell’indagine, inviato anche ai Comuni di Mondolfo e di Fano.