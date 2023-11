Si appoggia al segnale stradale e prende la scossa: paura per un 15enne in zona mare a Pesaro

PESARO - Ha preso la scossa dopo essersi appoggiato, casualmente, a un segnale stradale posizionato nel marciapiede della zona mare di Pesaro. Ferito, senza riportare gravi conseguenze, un ragazzino di 15 anni.

Vigili del fuoco sul posto per le verifiche

L'episodio è stato prontamente segnalato e sul posto, per le verifiche del caso, sono intervenuti i vigili del fuoco. Secondo una prima ricostruzione ci sarebbe stato un contatto tra il segnale stradale e il vicino palo elettrico, riconducibile all'interno dello scavo effettuato per allestirli. I vigili del fuoco hanno provveduto a togliere il segnale stradale per evitare ulteriori incidenti.