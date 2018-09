Tampona e scappa a piedi Tre ragazze ferite due sono gravissime

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un ventenne tampona violentemente un’auto lungo l’Adriatica a Fosso Sejore nella notte fra sabato e domenica, poi abbandona l’auto semi distrutta e scappa a piedi con l’amico che viaggiava con lui. Nell’incidente sono rimaste ferite tre ragazze pesaresi di 20 anni che viaggiavano a bordo della Lancia Y10 tamponata: due di loro sono in prognosi riservata.Il 20enne alla guida della Golf, che ha provocato il tamponamento, è stato rintracciato poco prima dell’alba dalla polizia stradale nella sua abitazione, l’amico invece si è presentato volontariamente alcune ore dopo, alla sezione della polizia stradale di Fano.L’Adriatica è rimasta bloccata per gran parte della notte, in un sabato sera dove i locali in spiaggia erano particolarmente affollati in quel tratto di litorale per le feste di fine estate. Le tre ragazze stavano uscendo dal parcheggio lungo la banchina stradale: la giovane alla guida e l’amica seduta a fianco, sono state ricoverate all'ospedale regionale mentre la terza, prima ricoverata al San salvatore, ieri mattina è stata trasferita ad Ancona per essere sottoposta a un intervento chirurgico. I due ragazzi sono rimasti illesi.L’incidente è avvenuto intorno le 2.30 nel tratto di statale che corre lungo gli stabilimenti balneari e in prossimità del ristorante Gazebo. Sul posto è intervenuta una pattuglia della stradale di Fano e in supporto due pattuglie da Pesaro, per coordinare la viabilità andata in tilt.