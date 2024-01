PESARO «In caso di terzo mandato anche per il nostro Comune, siamo pronti a rinnovare la fiducia all'attuale assetto di vertice, se confermato. In caso contrario, siamo aperti a qualunque scenario». Sono giorni nei quali i gruppi politici e civici che fanno parte dell'attuale maggioranza iniziano a "scoprire le carte" e a delineare quali sono i propri obiettivi e indirizzi in vista delle prossime elezioni comunali di giugno. Dopo il Movimento Cinque Stelle, ieri ha tracciato la strada la lista civica "Una Città in Comune", formata, a livello istituzionale dall'assessore Enzo Belloni e dai consiglieri comunali Sergio Catellani e Giorgia Leonardi.

La nota

Nella nota del gruppo, prima i risultati raggiunti: «La Lista Civica “Una Città in Comune” si avvia a concludere con grande soddisfazione, grazie agli ottimi risultati raggiunti, l’attuale legislatura nel Comune: Enzo Belloni, il capolista, forte di uno straordinario gradimento da parte dei cittadini, ha ottenuto il maggior numero di voti nell’ultima tornata elettorale e ha svolto un ruolo di primissimo piano come assessore; Sergio “Joe” Castellani, consigliere comunale, ha fornito un contributo essenziale nella VII Commissione, occupandosi soprattutto dei temi relativi al Bilancio comunale; Giorgia Leonardi, consigliera comunale, ha riversato nell’attività politica tutta la sua concreta esperienza relativa al mondo giovanile, scolastico e associazionistico».

Gli indirizzi

Poi gli indirizzi per i prossimi mesi: «Ora è il momento di guardare al prossimo appuntamento elettorale, attualmente dominato dall’incertezza sulla possibilità o meno di svolgere un eventuale terzo mandato da parte dei sindaci delle città più importanti. L’incertezza è ancora enorme ed è impossibile, al momento, immaginare quale possa essere la scelta di Governo e Parlamento. Una decisione che influirà, in modo incisivo, sulla vita politica pesarese. Una scelta che determinerà di conseguenza ogni valutazione della civica “Una Città in Comune”, componente orgogliosa dell’attuale giunta e pronta a rinnovare anche nel prossimo futuro, se l’attuale assetto di vertice sarà confermato, la responsabilità di guidare l’Amministrazione. Mantenendo peraltro intatta la propria capacità di decisione rispetto a qualunque altro scenario, scelta di campo, o lista di alleanze dovesse delinearsi in una situazione differente».

Il Governo ha rinviato la decisione sul decreto per la modifica al testo unico degli enti locali alla prossima riunione, e non è escluso che arrivi il via libera per il terzo mandato anche per i Comuni con più di 15mila abitanti. In questo caso, Una Città in Comune fa capire che sarebbe disponibile a sostenere, dopo 10 anni insieme all'esecutivo, una riconferma dell'attuale sindaco Matteo Ricci, se si ricandiderà. In caso contrario, la conferma della lista nella coalizione di centrosinistra (all'interno della quale ci sono state anche frizioni con l'assessore dei Verdi Maria Rosa Conti) non è "scontata". In ogni caso Una Città in Comune vorrà essere coinvolta nelle decisioni della coalizione per la formazione di programmi e linee politiche.