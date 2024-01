PESARO Archiviate le festività il centro storico si prepara ad affrontare la prima e sostanziale novità del 2024, ovvero l’addio al porta a porta per il passaggio alle ecoisole di cui già una parte degli utenti che risiedono all’interno della Ztl, e che hanno fatto parte della sperimentazione avviata da Mms e Comune, hanno potuto saggiare ormai da 15 mesi il funzionamento. Dall’inizio della prossima settimana il servizio verrà progressivamente esteso all’intera Ztl e cominceranno a essere collocate progressivamente le nuove ecoisole smart con contenitori a colori differenziati a seconda del rifiuto da conferire e per il cui utilizzo sarà necessaria una tessera magnetica, la Carta Smeraldo. Sono 17 i punti individuati per installare i nuovi punti di raccolta dei rifiuti, che vanno ad aggiungersi ai 6 già attivi dall’ottobre 2022.

L’ordinanza

Dll’8 al 18 gennaio, come da ordinanza comunale del 21 dicembre scorso, i residenti nel perimetro della Ztl dovranno fare attenzione ai divieti temporanei di sosta e di transito per l’installazione dei nuovi contenitori. Divieti, validi da zona a zona, dalle 8 alle 12 e dalle 13 alle 17 nelle vie che completeranno la sperimentazione, e quindi via Del Teatro, via Oberdan, via Massimi, via delle Galligarie, via Mazzini, via Massimi angolo via Passeri, piazza del Monte, via Severini, Corso XI Settembre angolo via Belvedere, via Barignani, via Mengaroni, via Petrucci-Bonamini, via dell’Annunziata, via Di Ventura, via Bertozzini, via della Vetreria e via Gavardini.

Prossima assemblea pubblica il 17 gennaio in Comune (la seconda dopo quella del 20 dicembre scorso a cui seguirà la terza e ultima il 30 gennaio) in cui verranno rese note anche le soluzioni alternative ai posti auto che si perderanno in alcune vie. La messa in funzione della batteria di cassonetti intelligenti, avverrà entro il 22 gennaio prossimo e il 3 febbraio sarà l’ultimo giorno del porta a porta. Dal 5 febbraio tutto il centro storico dovrà servirsi delle ecoisole.

«Diamo tempo un qualche settimana per dare modo a residenti di vedere posizionati i contenitori e abituarsi alla nuova modalità del servizio- spiega Luca Storoni presidente del primo quartiere Centro -. Sul nodo dei posti auto che verranno persi su tutto il perimetro oggetto della nuova raccolta si procederà come abbiamo sempre fatto, anche con la precedente sperimentazione: dalla settimana entrante avremo un incontro con l'ufficio Viabilità, i tecnici comunali stanno infatti trovando le soluzioni migliori in modo da arrecare il minor disagio possibile e trovare posti auto che passeranno da strisce blu a gialle, all'esterno della Ztl e anche nelle immediate vicinanze delle batterie di ecoisole. Per esempio qualche giorno fa sono stati disegnati stalli riservati nell’area di piazzale Matteotti».

Attività economiche

Le attività economiche, ovvero ristoranti, bar, pubblici esercizi e negozi, sono un capitolo a parte. «I gestori di ristoranti e locali- ha precisato Franco Macor, direttore del servizio Ambiente Mms- sanno che , all'avvio della nuova raccolta, dovranno tenere i sacchi dell'organico del giorno sul retro del locale, nelle due ore successive all'orario di chiusura e con l'impegno dei nostri addetti di garantire il ritiro porta a porta per una trentina di utenze non domestiche. Negozi e pubblici esercizi infatti che hanno quantità ingombranti di imballaggi o produzione elevata di scarti e umido, saranno serviti da una raccolta domiciliare ma a patto che rispettino strette fasce orarie di esposizione. E quindi per organico e indifferenziato dalle 22 alla mezzanotte e per carta-plastica lattine e vetro dalle 12 alle 15».

Modalità

Dal 18 gennaio i residenti delle vie interessate potranno presentarsi alla sede del primo quartiere per il ritiro della Card Smeraldo utile all'apertura dei cassonetti e con in mano l' apposito modulo A di richiesta, che Multiservizi metterà a disposizione per essere scaricato sul proprio portale web, oltre al documento d'identità e contratto Tari. La distribuzione delle tessere continuerà poi nei giorni 19/20/22 e 23 gennaio dalle 10 alle 19.