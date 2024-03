Pian del Bruscolo, accordo con la Regione: entrerà in azione il bus rapido

PIAN DEL BRUSCOLO - Arriva il BRT – Bus Rapid Transit. La Giunta Esecutiva dell’Unione Pian del Bruscolo e il sindaco del comune di Vallefoglia nonché presidente della stessa Palmiro Ucchielli comunicano che in data 14 marzo 2024 è stato approvato il protocollo d’intesa con la Regione Marche per la promozione del trasporto pubblico e la sperimentazione di soluzioni innovative di mobilità nel territorio della “Bassa Valle del Foglia”, al fine di un impulso prepositivo nello sviluppo sostenibile del territorio basato sui principi di vivibilità delle aree urbane e di salvaguardia ambientale.

Approvato dalla Regione Marche, con atto deliberativo n. 347 del 11 marzo 2024 al fine di raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità sociale, economica e ambientale dettati anche dalle agende europee, in un’ottica di modernizzazione del sistema e della rete infrastrutturale regionali.

La Giunta Regionale ha individuato la ‘Bassa Valle del Foglia’ per la realizzazione di tale progettualità pilota quale ambito urbano-suburbano di direttrice ad alta domanda, ideale per l’azione di potenziamento infrastrutturale finalizzata all’aumento dell’attrattività e della capacità del trasporto pubblico locale, attraverso la realizzazione di un insieme di misure coordinate sulla direttrice Pesaro– Vallefoglia nell’ottica del conseguimento di elementi strategici capaci di rendere l’esperienza del BRT – Bus Rapid Transit vincente e, quindi, replicabile anche in altre realtà territoriali:

- competitività della velocità commerciale rispetto al traffico privato;

- l’ampia accessibilità e la sicurezza delle fermate;

- il comfort e la sostenibilità dei mezzi impiegati;

- l’infrastrutturazione di priorità;

- forte riduzione dell’utilizzo del mezzo privato;

- altissimo contenimento dell’inquinamento atmosferico.

A breve seguirà la firma del suddetto protocollo da parte del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli e del presidente dell’Unione dei comuni Pian del Bruscolo Sen.

Palmiro Ucchielli.