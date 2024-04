PESARO In viale Trieste, a inizio giugno scatterà di nuovo la pedonalizzazione per il quinto anno consecutivo. Squadra che vince non si cambia. Semaforo verde dagli albergatori, che chiedono però alcune modifiche alla viabilità.



Le richieste



«Le stiamo valutando, potremmo accoglierle». Luna Park, torna l'ipotesi area sportiva di Villa Marina che ancora il Comune non è riuscito a vendere. In viale Trieste si inizia a vedere più movimento, con quel tipo fermento che precede ogni stagione estiva.

Archiviata la Pasqua arrivano i gioni dei lunghi ponti. I chioschi stanno iniziando a prepararsi per l'apertura, mentre la Renco prosegue il lavoro di ricostruzione dell'Hotel Garden, già demolito, che diventerà un boutique hotel con 32 suite da 40 metri ciascuna. «Ancora un anno di lavori, saremo pronti per la prossima primavera», dice sul posto un operatore della Renco, mentre la strada è stata chiusa per qualche momento per consentire alla gru con braccio meccanico di effettuare un lavoro delicato.



Le aiuole d’arte



Gli operatori dell'Aspes si stanno occupando e anche ieri erano all'opera, di confezionare sul lato ponente le nuove aiuole artistiche che saranno pronte entro il 25 aprile per accogliere i primi turisti, solitamente legati agli eventi sportivi. La rivoluzione in arrivo, che in realtà è una conferma, riguarda la viabilità del lungomare, lato nord. Per la quinta estate consecutiva, tornerà la pedonalizzazione nei tratti da viale Zara a via Ninchi e viale Pola-Marconi. L'assessore al Fare Riccardo Pozzi lo comunica in via ufficiale: «Anche quest'anno porteremo avanti l'esperimento riuscito e ormai diventato parte dell'estate pesarese di pedonalizzazione del lungomare di viale Trieste. Si è tenuto pochi giorni un incontro nel mio ufficio con una rappresentanza degli albergatori e dell'Apa nella quale abbiam condiviso il percorso che porterà alla pedonalizzazione sin dai primi giorni di giugno. Il meccanismo sarà lo stesso, punteremo più sul verde con alcuni elementi di novità rispetto alla scorsa stagione. Ciò che era nato durante il periodo del Covid come un esperimento con tante voci di disaccordo - ricorda Pozzi - oggi invece è diventata una richiesta da parte delle attività e dei ristoratori e albergatori, che hanno posto alcune osservazioni, alcune delle quali condivisibili, un paio sono sulla viabilità.

«Hanno un loro significato, stiamo valutando se tecnicamente possono essere accolte, da parte mia c'è sempre stato un ascolto e un confronto che ha portato a risultati proficui, quindi proseguiamo rispetto a questa azione, valorizzando una buona novità che fa parte dell'estate pesarese».



La sosta



Sul fronte di Villa Marina, «il parcheggio gratuito, si conferma un investimento indispensabile e apprezzatissimo che ci consente di portare avanti la strategia di pedonalizzazione del viale». Per quanto riguarda il luna park, molto probabilmente verrà confermata la location del cortile nell'area sportiva di Villa Marina rimasta invenduta dopo l'ultima asta dei beni comunali (4.960 mq al prezzo di 850.265 euro). Il complesso nel 2013 era stato sottoposto ad un intervento di straordinaria manutenzione con destinazione ad impianto sportivo polivalente da parte della società che allora gestiva l’immobile.



Il tentativo fallito



Quest’ultimo era destinato ad ospitare numerose attività comprendenti calcio, pallacanestro e beach tennis per quanto riguarda gli spazi aperti, nonché palestre per attività con ausilio di attrezzature e per attività di tipo aerobico. L’attività è stata chiusa alcuni anni fa e l’edificio è stato lasciato in stato di abbandono. Il complesso immobiliare è stato acquistato dal Comune di Pesaro nel 2021 al prezzo di 850 mila euro (acquistata anche l'altra area lì a fianco, adibita a parcheggio pubblico). All’interno dell’edificio principale trovano posto, al piano primo gli spazi già adibiti a palestra e al piano terra la maggior parte degli spogliatoi necessari alla capacità ricettiva del centro, oltre ad altri locali connessi all’attività.



I danni del tempo



Attualmente l’edificio si presenta totalmente privo di ogni parte impiantistica elettrica e termomeccanica, compreso l’impianto fotovoltaico in copertura e l’impianto di illuminazione esterna e presenta numerosi danneggiamenti conseguenti alla rimozione degli impianti, tra cui: totale mancanza delle porte (ad eccezione di quelle antincendio), danneggiamento dei controsoffitti, danneggiamento di una parte della pavimentazione in legno al piano primo a causa di una infiltrazione d’acqua della copertura.