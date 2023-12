PESARO - Continua a “cambiare pelle” il quartiere della Torraccia. Oltre al nuovo impianto di ciclo-rotellistica e la ciclabile di collegamento con Vismara, aumentano anche gli insediamenti commerciali.

A partire da oggi, e fino al prossimo 2 febbraio, verrà attuata una modifica della viabilità in via Gagarin, per consentire alla ditta King Spa di realizzare lo scarico di vasche per l’invarianza idraulica, che rientra nelle opere di urbanizzazione primaria collegate al nuovo edificio commerciale in costruzione (la struttura è già visibile) nella zona della Torraccia, sul versante nord della strada, di fronte al Mc Donald’s e al parcheggio dove in questo periodo è stato allestito il luna park invernale. Proseguono anche i lavori per il nuovo supermercato nella zona della Celletta arrivato alle battute finali.

L’ordinanza



Sarà un nuovo store di abbigliamento e calzature, già presente, tra le località limitrofe, a Fano e Cattolica, che si andrà ad aggiungere ad altre catene della stessa tipologia di vendita commerciale, che sono sorte nel corso degli anni nel quartiere a nord-ovest di Pesaro. L’ordinanza, pubblicata dal Servizio Viabilità del Comune di Pesaro, prevede in via Gagarin (in corrispondenza dell’area soggetta ad opere di urbanizzazione, con direzione di marcia centro-periferia, nel tratto di strada tra la concessionario Mercedes e la sede della polizia stradale), il restringimento della carreggiata (deroga al divieto di sosta solo per i veicoli impiegati nei lavori) e il senso unico alternato da attuarsi in caso di necessità. Il quartiere della Torraccia, che oggi comprende un importante nucleo di abitazioni residenziali, oltre a spazi di intrattenimento, vedi la Vitrifrigo Arena e il cinema, uffici, ristoranti, fast-food, aree commerciali con varie tipologie di vendita, il Rossini Center, e una viabilità che si è rafforzata, come ad esempio la bretella di collegamento con Strada Montefeltro, nei prossimi mesi vedrà l’arrivo di un altro cantiere rilevante in ambito sportivo.

La cittadella

E’ l’intervento, collegato alla cittadella dello sport di Torraccia. Un’operazione in due atti: l’impianto di ciclo-rotellistica e la realizzazione della struttura, finanziata con il Pnrr-Sport (investimento di 1 milioni e 650 mila euro, il cui inizio dei lavori dovrebbe essere imminente) affidata alla ditta Ige Impianti di San Giustino.



Il nuovo impianto sorgerà nell’area vicina alla Vitrifrigo Arena e prevede la realizzazione dell’edificio attiguo alla pista di 22,5 x 9,5 metri (su due livelli) in cui saranno collocate una palestra attrezzata con spogliatoi e docce, infermeria, uffici e dotazioni aggiuntive, dimensionate sulla base delle norme Coni per l’impiantistica sportiva. In particolare, al piano terra, sono previsti: spogliatoi per gli atleti dotati di bagni accessibili e docce, ufficio-segreteria, infermeria, officina, bagni pubblici accessibili e bar. Al primo piano saranno posizionati gli spogliatoi per i giudici di gara e una palestra dotata di spogliatoi e bagni accessibili per le attività fitness, corpo libero. La copertura del fabbricato ospiterà l’impianto fotovoltaico. A completare il progetto sarà poi un’area dedicata alle attività outdoor, in cui sarà possibile praticare pallacanestro (e discipline compatibili come la pallavolo, il calcio a 5, tennis, etc), fitness e attività callisteniche all’aperto, corpo libero e attività con specifiche attrezzature.



Le tempistiche



Il cantiere sportivo ha tempistiche serrate da rispettare per non perdere i fondi Pnrr: 30 settembre 2024 è il termine intermedio entro il quale i Comuni beneficiari dovranno aver realizzato almeno una percentuale pari al 30% delle opere; 31 marzo 2026 è il termine finale entro il quale dovrà essere trasmesso il certificato di collaudo, in linea con il termine di conclusione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Sul fronte dei collegamenti viari, da qualche mese è stata presa in consegna, dall’impresa Marcolini, l’area nella quale sorgerà la pista ciclabile di collegamento tra Vismara e Torraccia, che arriverà fino al Fiume Foglia, andandosi a congiungere con la bicipolitana 3. Un intervento oneroso, con importo complessivo di 921.000 euro, dovuto alla necessità di realizzare un passaggio sotto la ferrovia, e il passaggio di un fosso demaniale per il quale sono state richieste prescrizioni, tra cui vasche di laminazione.