PESARO Tutti i mezzi ed il personale a disposizione di Marche Multiservizi ed anche di ditte esterne in campo dal primo pomeriggio di ieri per riparare l’improvvisa rottura alla condotta in uscita dal serbatoio di San Gaetano nella zona di Villa Fastiggi a Pesaro: si tratta della cisterna che praticamente alimenta tutta la città e per cui non sono mancati i disagi, anche se fortunatamente vista anche la stagione sono stati contenuti. L’erogazione dell’acqua è stata sospesa su tutto il territorio, per consentire l’intervento di sistemazione, intorno alle 18 con l’obiettivo di ripristinare l’erogazione dell’acqua intorno a mezzanotte, anche se in base a segnalazioni e richieste, nei quartieri i rubinetti a secco sono stati un po’ a macchia di leopardo, e in alcune zone, come al mare o in centro, l’acqua è mancata solo per breve tempo grazie a degli interventi tampone, con Mms che ha lavorato con le autobotti per rifornire alcune zone servendosi di alcuni serbatoi d’appoggio - per esempio i pozzi di Santa Maria delle Fabbrecce - sparsi sul territorio.

Da zona a zona

E ci sono anche delle piccole zone, come al centro direzionale Benelli, o in piazza Redi dove non è mai andata via. Al lavoro dal primo pomeriggio, quando è stata individuata la rottura, 12 addetti Mms con cinque camion, due pompe per togliere l’acqua e un’autogru per sollevare il pezzo fondamentale della struttura da sostituire (una valvola del peso di circa 60 quintali). La valvola fa parte della rete acquedottistica che risale agli anni ‘80. Per il momento si è intervenuti con una soluzione tampone, è stato messo un giunto per raccordare i due tubi, poi nei prossimi giorni si andrà a sostituire completamente la valvola con un intervento definito dalla stessa azienda «importante». «Si tratta di una rottura improvvisa, assolutamente inusuale e mai verificatasi prima - fanno sapere dalla multyiutility che gestisce la rete idrica - Tutti gli addetti di Marche Multiservizi sono al lavoro per eseguire i lavori nel minor tempo possibile cercando di ridurre i disagi per gli utenti».

Prime segnalazioni

Le prime segnalazioni, anche con i video diventati virali sui social, sono giunte poco dopo le 13, quando è stata notato un getto d’acqua anomalo lungo l’interquartieri Sandro Pertini all’altezza dell’American Graffiti. L’acqua zampillava, senza soluzione di continuità, da una cabina gestita direttamente da Mms, e in breve tempo ha allagato il parcheggio del locale. Il tutto avveniva mentre in contemporanea tutta la città era interessata da un misterioso blackout elettrico che ha mancato in tilt impianti, apparecchiature, strumentazioni, allarmi e rete wi-fi. Il guasto è durato non più di 10 minuti, ed è stato abbastanza naturale associarlo all’altro guasto idrico come singolare coincidenza, ma in realtà non ci sono elementi che possano collegare i due disservizi di cui quello idrico si è dimostrato molto più serio e rognoso. Nel frattempo il Comune, attraverso la sua pagina istituzionale e quelle del sindaco Matteo Ricci e dell’assessore alla Protezione civile Enzo Belloni ha aggiornato passo dopo passo i pesaresi: «Mms ha dovuto togliere l’erogazione dell’acqua per consentire l’intervento di ripristino. Marche Multiservizi, che nel frattempo ha provveduto ad informare tutte le utenze sensibili (ospedale, case di riposo, carcere) sta lavorando per ridurre il più possibile i disagi ai cittadini ed eseguire i lavori nel minor tempo possibile». L’ultima volta che la città è rimasta senz’acqua è stato nel luglio 2021 per una rottura nella zona di Cuccurano. L’estate scorsa l’acquedotto si è rotto nella zona di via Ponchielli e Villa San Martino ma la mancata erogazione dell’acqua è stata limitata ad alcuni quartieri.