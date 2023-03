Segnale di precedenza non rispettato, due ragazze in scooter travolte da un furgoncino

PESARO - Un altro incidente, ancora tanta paura. Scontro intorno alle 16.30 di questo pomeriggio lungo la Statale Adriatica all'incrocio tra viale Fiume e via Pola. Due ragazzine in sella a un motorino non hanno rispettato il segnale di precedenza, si sono immesse su viale Fiume e un furgoncino le ha centrate in pieno. Fortunatamente, entrambe protette dal casco, non si sono ferite gravemente. Una è rimasta quasi illesa mentre l'altra lamentava dolori a una gamba e chiedeva aiuto. Sul posto è arrivata un'ambulanza del 118 e una pattuglia della polizia municipale. Il furgoncino procedeva in direzione Fano-Pesaro e stava per immettersi in via Pola. Le ragazzine in sella al motorino provenivano dalla statale e si dirigevano verso la zona mare.