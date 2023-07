PESARO «Ormai è la stessa scena che si ripete qui a Levante, ogni sabato e domenica noi albergatori diventiamo parcheggiatori». A dirlo sono un nutrito gruppo di gestori delle strutture ricettive: dall’hotel Embassy al Delle Nazioni fino al Gala, Leonardo Da Vinci, Due Palme e l’Alexander Museum Palace.

Un nodo quello della carenza cronica di stalli di sosta e di una nuova area di scambio, vero sfogo per auto e due ruote a sud di viale Trieste che è stato evidenziato anche nell’ultima conferenza stampa di Apa hotels, sui problemi irrisolti di buona parte del lungomare. Per il presidente Apa Paolo Costanini, è netto lo squilibrio fra le due aree dello stesso lungomare, Levante e Ponente, anche perchè a Ponente l’area di Villa Marina ha dato una boccata d’ossigeno che Levante non ha.



Il copione



Andrea gestore degli hotel Gala e Da Vinci, per due giornate consecutive è stato costretto a segnalare al centralino dei vigili urbani l’invasione dei motocicli, impossibilitato, e non certo l’unico, a uscire con la propria auto da quel tratto di lungomare. «Accade in questa stagione – osserva critico – che gli scooter invadano i posteggi fra la struttura e l’hotel Plaza, e non solo sul fronte mare ma anche infilandosi a lato e rendendo praticamente impossibile far manovra o uscire dal garage dell’hotel con la propria auto. Situazione ancor più critica al Leonardo Da Vinci, dove molto spesso ad ogni weekend viene occupata una parte della ciclabile con il risultato che proprio non si passa, che siano pedoni o bici.

Solo una settimana fa c’erano cinque scooter che uscivano fuori dagli stalli disegnati invadendo la carreggiata, un vero pericolo per tutti. E così dopo le ripetute segnalazioni sono scattati i verbali per divieto di sosta e decine di scooter multati o portati via dal carroattrezzi. Anche un disabile è rimasto bloccato con l’auto nel posteggio a lui riservato proprio per la sosta selvaggia. Praticamente un incubo, se consideriamo che il sabato e domenica sono i giorni di arrivi e partenze, c’è chi scarica i bagagli, chi chiama il taxi e chi arriva in pullman e soluzioni non sono state date».



La vivibilità



«Poco rispetto per i nostri hotel e più in generale per la vivibilità della zona nel suo insieme – osserva Romina Cenciarini dell’hotel Embassy - Controlli e sanzioni per chi occupa stalli non consentiti o parcheggia di fronte ai passi carrabili dell’uno o dell’altro hotel andrebbero implementati. Che possiamo fare noi gestori da soli? Uscire dall’albergo e metterci a urlare contro un ammasso di ragazzini, a volte anche una cinquantina dicendo loro di andare via e parcheggiare altrove?». Già da tempo il conte Nani Marcucci Pinoli invita a una diversa rimodulazione della sosta. «Perché moto e scooter non se ne vanno a parcheggiare nell’area dell’Alberghiero, servendosi anche del comodo sottopassaggio? Mentre l’area dell’ex campo da minigolf a Levante, andrebbe riservata dall’Amministrazione alle auto per chi arriva agli hotel».



I parcheggi riservati agli hotel sono nell’area del Santa Marta, ma praticamente non bastano mai, nonostante si corrisponda a Pesaro Parcheggi una bella cifra. Ci sono albergatori che per garantirsi gli stalli su due strutture pagano anche 1100-1200 euro per due mesi. «Partiamo da un esempio pratico – prosegue Cenciarini – tramite la convenzione fra Apa, Santa Marta e Pesaro Parcheggi - sono riuscita ad ottenere nell’area 7 posti auto riservati agli ospiti della struttura ma la mia è un’eccezione dal momento che questi stalli vengono assegnati da Pesaro Parcheggi sulla base del numero di camere e nel mio caso tarati su due alberghi. Va da sé che in altri casi ci sono colleghi con non più di 3-4 posti. Cosa ci fa un hotel di medie dimensioni e senza garage interno nel pieno della stagione? Anche il servizio taxi dal Santa Marta è carente, ci sono giornate nelle ore di punta in cui il taxi spesso non arriva perché impegnato in altra chiamata e il percorso a piedi o con navetta non è affatto comodo per il turista».



La carenza



Dello stesso avviso il gestore dell’hotel Gala: «Tre posti riservati per ogni hotel ma con una capacità di circa 88 camere fra le due strutture. E così la convenzione con l’Amministrazione è monca. In media si riesce a soddisfare una domanda di circa 20 auto ma con l’onere di spostare più di una volta al giorno le auto della clientela e recuperando qualcosa qua e là, si arriva a non più di 30 posti».