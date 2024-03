Pesaro, espulsi due stranieri irregolari, pluripregiudicati e pericolosi

PESARO - Obiettivo sicurezza: nella giornata di ieri l’Ufficio Immigrazione della Questura di Pesaro e Urbino ha eseguito l’espulsione, con accompagnamento al centro di permanenza per i rimpatri, di un ventenne di nazionalità marocchina, allontanato dal territorio nazionale poichè pericoloso per l’ordine e la sicurezza pubblica.

Difatti il giovane straniero è stato più volte denunciato per furto, condannato per rapina aggravata e sanzionato per ubriachezza molesta e possesso di sostanze stupefacenti e, per questo motivo, accompagnato con espulsione presso un centro per i rimpatri.

Qualche giorno prima, il 5 marzo, un altro cittadino straniero di nazionalità pakistana è stato espulso dal territorio nazionale, con accompagnamento al centro di permanenza per i rimpatri. In questo caso lo straniero è stato espulso al termine di un lungo periodo di detenzione presso la casa circondariale di Pesaro, ove ha scontato la pena di tre anni e quattro mesi comminatagli per più episodi di violenza sessuale.