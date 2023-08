PESARO Musei aperti, escursioni a contatto con la natura, concerti, cocomerate, pranzi col Pescatore e dj set: le proposte per trascorrere un Ferragosto scoppiettante all’insegna del divertimento sono molteplici e variegate, ma a Pesaro il Ferragosto è soprattutto sinonimo di mare e feste in spiaggia fino al calar del sole: è così che al Mar’aviglia in Baia Flaminia si comincia a festeggiare il Ferragosto sin da questa sera con il variopinto Flower Party: un’occasione speciale per sfoggiare un look anni ‘70 mentre a piedi nudi sulla spiaggia si balla sulle note di dj Kobra e Gale.

Anche Dalla Cira si attende il Ferragosto ballando sulla sabbia: per l’occasione il Circolove si trasferisce in fondo a viale Trieste con gli storici dj Michele Panzieri e Roberto Beretta. Ai Bagni Las Palmas si terrà la quarta edizione del Super Ferragosto: musica e festa dalle 11 alle 18 con Dj Jack alla Consolle: oltre alla buona musica non mancheranno scherzi, gavettoni, e il pranzo con il pescatore su prenotazione. Musica anche sul lungomare Nazario Sauro: al Marekella ci sarà dj Cri, mentre EdenSea Gintoneria sarà aperto dalle 11.30 e propone dalle 16 cocomerata e gin party con uno special drink dedicato al Ferragosto: il cocogin.

Pranzo a menù fisso di pesce anche a Bagni Bibi con dj Domez e Spk Roby Revolution, si prosegue con merenda e musica per tutti (e il 16 si fa il bis con Fish&Love, Toni Grandolfo e Robi Revolution). Merenda “selvaggia” e musica anche da Clorofilla. Dalle 15 musica in consolle con il dj Sam David anche a Lalimentari mare (Spiaggia Bianca), accompagnata dai cocktail di Manu. Dalle 15 a mezzanotte a Chalet a Mare scoppia la “bomba” del Lokita Ferragosro Beach Party: Carmelo e Nicolò di Cubana Extreme accompagneranno gli astanti in travolgenti danze sulle note di dj Trebbi, e Lancettie Reedo DJ: vocalist Davide Cecchini.

Dalle 16 ci si scatena in pista fino a tarda sera anche a Itacabeach con la sua tradizionale e scintillante festa di Ferragosto: in consolle Dj Pale, vocalist Dalila. Merenda ferragostana alternativa a Bagni Paradiso per il suo Ferragosto Beach Party: dalle 16.30 saranno servite delle ottime penne all’arrabbiata; al Ristorante Camping Marinella protagonista l’irresistibile karaoke di Karabaruffa. Dopo una giornata trascorsa tra cocomerate, gavettoni, danze sulla sabbia, musica e ottimi cocktail, niente di meglio che concludere con il Concerto di Ferragosto in Piazza della Libertà, che quest’anno promette scintille con la Queentribute Band, guidata dal vocalist e performer Sonny Ensabella: appuntamento alle 21.30 davanti alla Sfera di Pomodoro.