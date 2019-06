Travolto da un'auto mentre â€‹sta aspettando l'autobus: è grave

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Un grave incidente è avvenuto nel pomeriggio in zona Campanara a Pesaro.Per cause ancora al vaglio della Polizia Locale, un'auto ha travolto un uomo che stava aspettando l'autobus a lato della carreggiata. Immediati i soccorsi da parte degli operatori delle Potes che, viste le gravi lesioni riportate dall'uomo, hanno allertato l'eliambulanza per un rapido trasporto all'ospedale regionale di Torrette.