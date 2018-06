Si è spento Gilberto Gasperi uno dei decani della destra marchigiana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – La destra marchigiana perde uno dei suoi decani. E’ morto oggi, di prima mattina, in una struttura sanitaria di Fossombrone dove era ricoverato da alcuni giorni, Gilberto Gasperi, 72 anni, dottore agronomo nella vita, prima studente e poi professore all’istituto agrario Cecchi, storico segretario del Movimento Sociale e militante della destra con la quale ha vissuto una lunga carriera politica, venendo eletto consigliere provinciale per poi accedere in Regione con Alleanza Nazionale nel 1995 per rimanerci fino al 2005 come vice presidente del Consiglio Regionale, dove ha condotto diverse battaglie politiche supportate da stretti legami con Roma, in particolare con Maurizio Gasparri, a cui era molto legato da una forte amicizia.