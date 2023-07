PESARO - Gli istituti comprensivi di Apecchio e di Mercatino Conca non avranno più un dirigente scolastico a partire dal prossimo anno scolastico 2023/2024. E’ questa forse la novità più rilevante della comunicazione dell’Ufficio scolastico regionale che riguarda il Pesarese e che concerne le nomine dei presidi. Per le scuole del pesarese, tra istituti comprensivi superiori, si tratta soprattutto di conferme. Ma con qualche eccezione. Ci sono 13 istituzioni scolastiche nella regione che sono ritenute sottodimensionate e per le quali non può essere preposto in via esclusiva nè un dirigente scolastico, nè un direttore di servizi generali ed amministrativi.



Nell’elenco



Tra questi ci sono l’istituto comprensivo Scipione Lapi di Apecchio e l’istituto comprensivo Raffaello Sanzio di Mercatino Conca. Mantiene invece la dirigenza l’istituto di istruzione superiore “Celli” di Cagli ritenuto normodimensionato insieme a Macerata Feltria. Per il resto ci sono solo dei piccoli aggiustamenti dovuti al rientro dall’assegnazione temporanea in altri regioni o alle domande accolte di mobilità interregionali. Tra questi Fiorella D’Ambrosio dalla Regione Lazio viene assegnata al Cpia della provincia di Pesaro, mentre Luciano Antoelli, dalla regione Emilia-Romagna viene assegnato alla dirigenza del Celli di Cagli, Lucia Nonni dalla regione Lombardia passa alla dirigenza del liceo artistico Scuola del Libro di Urbino e, infine, Giulio Venturi in arrivo dalla regione Veneto sarà preside dell’istituto comprensivo Mattei di Acqualagna.



L’elenco



Questi dunque i dirigenti scolastici nel Pesarese da settembre e per tutto l’anno scolastico 2023/2024. Per il Michelini Tocci di Cagli Edoardo Virgili, per l’istituto comprensivo Marco Polo di Cartoceto Maria Antonietta Ciocca, per l’istituto Leopardi di Colli al Metauro Davide Alpi. A Fano i dirigenti scolastici sono i seguenti: Michele Locarini alla direzione didattica San Lazzaro, Eva Luisa Pettinari a Sant’Orso, Melania Martellacci alla Gandiglio, Silvia Grigioni Faggi al Nuti, Lucia Di Stefano alla Padalino, Eleonora Maria Ausilia Augello al Polo Tre, Samuele Giombi al liceo Nolfi Apolloni, Raffaele Balzano allo scientifico Torelli.



Nell’interno

A Fermignano Patrizia Smacchia all’istituto comprensivo Bramante, a Fossombrone Antonella Toma al comprensivo Mercantini e Alessandra Di Giuseppe al Donati, a Gabicce Simona Paolillo all’istituto Lanfranco, a Mondolfo Anna Maria Landini al Fermi e Pia Assunto Palumbo al Faa’ di Bruno, a Montefelcino Patrizia Pascucci al Bucci, a Montelabbate Daniela Massi, a Pergola Pierluca Renna al comprensivo Binotti.

Qui Pesaro

Per Pesaro Lucia Maria Bumma al comprensivo Pirandello, Valeria Leonessa al comprensivo Leopardi, Flavio Bosio al comprensivo Olivieri, Alessandra Zacco al comprensivo Alighieri, Loretta Mattioli a Villa San Martino, Angela De Marchi all’istituto comprensivo Gaudiano e Bruna Mencarelli all’istituto comprensivo Galilei. Questi invece i dirigenti degli istituti superiori: Riccardo Rossini resta all’agrario Cecchi, Serena Perugini al liceo artistico Mengaroni, Roberto Lisotti al liceo classico Mamiani, Luca Maria Antonio Testa al liceo scientifico Marconi, Anna Maria Marinai al professionale Benelli e Cinzia Biagini al Bramante-Genga.

Sabrina Franciosi al Carnevali di Sant’Angelo in Vado, Maria Beatrice Amadei all’istituto comprensivo Montefeltro, Daniela Pasciuti all’istituto comprensivo Pian del Bruscolo, Antonio Altorio al comprensivo Giovanni Paolo II di Vallefoglia, Paolo Sterlicchi al comprensivo Giò Pomodoro di Terre Roveresche, Antonella Accili al Della Rovere di Urbania.

Urbino

Infine c’è Urbino: Carla Campogiani resta all’istituto comprensivo Pascoli, Maria Lorena Farinelli al Volponi, Daniele Piccari al Raffaello, Claudia Guidi allo scientifico Laurana Baldi, Sergio Brandi al tecnico Mattei, Lucia Nonni andrà come detto alla Scuola del Libro e Fiorella D’Ambrosio al Cpia. Niente dirigenti per Macerata Feltria, Sassocorvaro-Auditore (istituto comprensivo Anna Frank) e Piandimeleto.