Matteo Ricci rieletto alla presidenza di Ali, il sindaco di Pesaro: «Usiamo i fondi Pnrr dei progetti irrealizzabili per quelli già avviati»

PESARO - Il sindaco di Pesaro Matteo Ricci è stato rieletto presidente di Ali nazionale, l’associazione che riunisce Comuni, Province, Regioni, Comunità Montane. «Sono grato e orgoglioso di continuare il mio percorso alla presidenza di Autonomie Locali Italiane – ha commentato Ricci -. Grazie a tutti coloro che con me in questi anni si sono battuti per rendere Ali nazionale una realtà forte sempre pronta a sostenere e a unire i sindaci, gli amministratori locali di tutto il Paese. Ci aspettano grandi sfide. In primis quella dell’Autonomia differenziata, una proposta di legge da fermare sui cui siamo pronti a dare battaglia. L’Italia va ricucita, non spezzata ulteriormente».

Il sindaco di Pesaro rieletto al vertice nazionale di Ali

La rielezione, all’unanimità, è avvenuta durante il XIX Congresso Nazionale di Ali “Ricuciamo l’Italia” che si è svolto a Pisa nella sede della locale Camera di commercio. «Un appuntamento strategico ed importante per favorire il dialogo tra amministratori locali ed istituzioni», che ha visto la presenza di ministri, centinaia di amministratori locali, rappresentanti di associazioni nazional.

«Usiamo i fondi del Pnrr dei progetti che non si realizzeranno per finire quelli avviati»

Fra i tanti temi trattati nella due giorni toscana, la gestione del Pnrr: «La mia proposta è di chiedere all'Europa di usare i finanziamenti del Pnrr per progetti che non saranno mai portati a termine per coprire la lievitazione dei costi e consentire così che quelli già partiti possano essere terminati. Quindi facciamo meno cose, ma portiamole in fondo». Poi l'Autonomia differenziata: «Siamo nettamente contrari al ddl Calderoli e quindi costituiremo dei comitati per opporci al cammino di questo disegno di legge» .