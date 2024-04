PESARO - Prosegue il percorso dedicato all’inclusione che coinvolge gli studenti del Liceo Artistico Mengaroni che anche quest’anno in occasione in occasione della Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo, ha promosso un evento in collaborazione con l’Ufficio VI USR Marche e con il patrocinio del Comune di Pesaro e del Garante per i diritti delle persone con disabilità.

Il percorso

«Con questa giornata si conclude un percorso annuale che svolgiamo oramai da anni sul tema dell’autismo, dell’accoglienza e dell’attenzione all’altro, un tema cui teniamo molto e verso il quale vogliamo sensibilizzare la scuola e la comunità – dice la dirigente scolastica Serena Perugini - per quanto riguarda i ragazzi autistici all’interno delle classi la scuola ha messo in atto dei piani di accoglienza particolarmente significativi, sin dalla prima classe si progettano azioni di inclusione e integrazione pensando ad una didattica che avvicini i compagni e li avvicini tra loro; l’importanza di una giornata come quella di oggi è avvicinarsi al ragazzo con autismo conoscendo le sue caratteristiche e quindi più facilmente comprenderlo e coinvolgerlo».

L’iniziativa rientra tra gli eventi di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024 e si è tenuta al Cinema Loreto. Nello specifico la mattinata di ieri è iniziata con Stimming, performance di teatro danza a cura di studentesse e studenti del Liceo Artistico Mengaroni al quale sono seguiti gli interventi della dirigente scolastica Serena Perugini, e delle referenti per l’inclusione Paola Cecchelani e Loredana Bastianelli.

L’inserimento

«I ragazzi con qualsiasi tipo di disabilità sia lieve che più grave vengono inseriti nelle classi con gli altri compagni, partecipano ad attività con loro e a tutti i progetti e le gite scolastiche proposte dalla scuola – ha detto quest’ultima - offriamo anche laboratori a classi aperte dove un ragazzo con una disabilità particolarmente forte partecipa con uno o più compagni tutor e per i casi che lo necessitano ci sono anche interventi individualizzati con spazi dedicati solo a loro».

Il cortometraggio

Si è passati poi alla visione del cortometraggio “Ognuno con il proprio passo” a cura degli studenti dell’indirizzo Audiovisivi e Multimedia, e video-animazione dello steso liceo artistico in stop motion con musica dal vivo del libro tattile “Alberi” di Mauro Evangelista in collaborazione con Le piccole voci dei libri e a cura di Liberamusica. Gli studenti del Mengaroni, durante l’anno scolastico, hanno avuto la possibilità di dialogare con esperti e istituzioni coinvolti nel tema dell’autismo. Ad arricchire la giornata anche il concerto del coro Libere Voci, voci e mani bianche sempre a cura di Liberamusica.