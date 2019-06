Salvò una mamma e la figlia dalla furia omicida dell'ex: encomio a Gabriele Ottaviani

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO – Riuscì a salvare una giovane mamma e la figlia di 5 anni da un’escalation di violenza improvvisa. Qull giorno di Pasquetta l’ex, con la scusa di portare la figlia a vedere i cavalli, ha attuato un piano trappola. In strada San Nicola ha tentato di accoltellare la moglie davanti alla figlia. Lei è riuscita a scappare con la piccola, lui ha tentato di investirle entrambi compreso un residente, Gabriele Ottaviani, che è riuscito a intervenire per salvare mamma e bimba. E oggi il sindaco Matteo Ricci ha consegnato l’encomio a Gabriele Ottaviani: «Ha salvato una giovane donna dall’ennesimo femminicidio, che purtroppo è ancora uno dei mali della nostra società. Non c’è nessun tipo di motivazione che possa permettere la violenza sulle donne. Gabriele non si è voltato dall’altra parte, cercando da subito di mettere al sicuro la mamma con la sua figlioletta. Non ha avuto il minimo dubbio su cosa dovesse fare: un esempio per tutti. Lo ringraziamo per questo». Nella sala rossa, insieme ai rappresentanti delle forze dell’ordine, anche il prefetto Vittorio Lapolla: «Un autentico atto di coraggio, figlio del senso civico che alberga in questa comunità. Da oggi Gabriele entra nel pantheon degli ‘uomini illustri’ del territorio». Emozionato Ottaviani: «Dal dramma di ciò che è accaduto sono poi scaturite cose belle. Manifestazioni di affetto e stima, che porterò dentro di me. Sono felice di essere diventato un mattone importante per Elisa e la sua bambina».