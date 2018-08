Il dopo festival a casa Ratti Diego Florez le canta l'augurio di buon compleanno

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO Doppia festa per Silvana Ratti che ha ospitato, sabato sera, il galà della prima del Rof festeggiando anche il suo compleanno. In un prezioso abito in pizzo bianco, la signora della moda pesarese ha accolto, per una tradizione che dura fin dagli esordi del festival, gli ospiti della prima di Ricciardo e Zoraide con generosità, nel cortile della Maison. Eleganza e charme in ricche tavole rotonde, riservate sia agli artisti dell’Opera, ma anche ai tanti amici, alla Fondazione Rossini, ai sostenitori del Rof e ai prestigiosi ospiti per un totale di oltre 360 persone. Un taglio della torta di compleanno, con l’omaggio al 150esimo di Rossini, davvero unico, quando la stessa signora Silvana ha chiesto, dal microfono, l’aiuto di Gianfranco Mariotti e Ernesto Palacio, per suggellare la lunga e felice collaborazione, mentre Juan Diego Florez, dopo un affettuoso e intenso abbraccio, ha intonato gli auguri di compleanno, come solo lui può fare. Lo stesso Gianni Letta, per la prima volta ospite della serata di gala, ha commentato «Auguri così non sono per tutti» e la moglie Maddalena è rimasta piacevolmente colpita dal clima pesarese: «Non è solo un grande festival dal punto di vista culturale, ma la città lo vive pienamente: un’atmosfera coinvolgente che è raro vedere» ha aggiunto. Applausi all’arrivo del cast di Ricciardo e Zoraide, dopo la meritata ovazione anche all’Adriatic Arena: un cast davvero stellare che comprende, oltre all’acclamata stella Florez, anche la bravissima Pretty Yende, Sergey Romanovsky, Nicola Ulivieri e Victoria Yarovaya, tra i protagonisti. Un po’ contestata, ma all’Arena, la regia di Marshall Pynkoski, al suo debutto al Rof, mentre è stata ottima la direzione di Giacomo Sagripanti.