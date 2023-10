PESARO - Passano la nottata in uno yacht al porto di Pesaro, scoperti e denunciati finiscono a processo. Il fatto risale al gennaio del 2022 quando due marocchini di 20 e 21 anni si erano introdotti nell’imbarcazione ormeggiata in strada tra due porti. Dopo aver bivaccato per tutta la notte, gli ospiti indesiderati sono stati scoperti ed erano state chiamate le forze dell’ordine.

Alla vista delle divise però l’agitazione è cresciuta e dalla notte tranquilla a scrocco si è passati al nervosismo perché il 21enne non aveva i documenti e quando gli agenti lo hanno accompagnato in questura ha reagito in malo modo. Sono volati calci e pugni per impedire ai poliziotti di farlo salire sulla volante. Di qui la denuncia per resistenza a pubblico ufficiale e contestualmente quella per violazione di domicilio. Con loro ci sarebbe stato anche un terzo giovane, che però si era dato alla fuga e non era stato identificato.

Ieri è iniziato il processo davanti al giudice monocratico con l’escussione di uno dei poliziotti intervenuti e della parte offesa, il titolare dell’imbarcazione. Sarebbe pronto a rimettere la querela e dunque, in base alla riforma Cartabia, il processo per violazione di domicilio sarebbe estinto. Ma resterebbe in piedi la resistenza. Udienza aggiornata a febbraio.