PESARO «Nessun caos viario alla Celletta con l'apertura del supermercato. Via Bonini non verrà ristretta e ci sarà più sicurezza con il nuovo marciapiede. Parcheggi insufficienti? Ne arriveranno più di 130, di cui 83 ad uso pubblico». Aprirà domani, nell'area della Celletta tra via Bonini e via del Novecento, il nuovo supermercato "Sì con Te" del gruppo Ce-Di.Marche.

Le osservazioni

Un superstore con superficie di 1500 metri quadri, la cui apertura è stata anticipata in questi giorni dai timori, espressi dal consigliere comunale Fdi Daniele Malandrino, in merito a quello che ha definito un rischio caos viabilità, indicando una riduzione della carreggiata di via Bonini, parcheggi insufficienti e un rischio sicurezza, in riferimento al sistema di ingresso e uscita dal nuovo punto commerciale, per residenti e frequentatori della zona. Malandrino ha chiesto al Comune, dopo aver sollevato le sue osservazioni, di intervenire «per preservare l'intero quartiere da potenziali problemi autostradali e garantire la sicurezza di residenti e visitatori».

La situazione

Dagli uffici della viabilità, l'assessore Enzo Belloni, e i tecnici, non ravvisano i problemi esternati dall'esponente di opposizione, anzi rilevano una situazione che porterà ad un miglioramento complessivo della situazione urbanistica e di tutela della mobilità debole in quel comparto della Celletta. «Su via Bonini non ci sarà nessuna restrizione della carreggiata - risponde Belloni - Può esserci l'effetto visivo di una riduzione degli spazi per la presenza del nuovo marciapiede. Ma le dimensioni per lo scorrimento dei veicoli non sono mutate. Oltretutto, consideriamo che questo marciapiede in più consentirà di migliorare la situazione, e potrà garantire più sicurezza anche per chi si muove a piedi. Per quanto riguarda i flussi collegati al supermercato, ci sarà ingresso e uscita su via del Novecento, lo stesso su via Bonini e dal parcheggio retrostante. I tecnici della viabilità hanno constatato che questa situazione non creerà nessun problema di traffico e viabilità. Certo, se troviamo le auto parcheggiate lungo via del Novecento, dove non si può, piuttosto che negli spazi per la sosta, ci possono essere problemi, ma questo attiene al rispetto delle regole da parte degli automobilisti». A proposito di sosta, Malandrino sostiene che il numero dei parcheggi che arriveranno con il nuovo supermercato sono insufficienti e aggraveranno ulteriormente la situazione.

Gli stalli aumentano

«Gli stalli saranno 83 privati ad uso pubblico oltre a 50 posti auto privati sul tetto del centro commerciale. Aggiungiamo anche che, rispetto alla condizione di quell'area precedente alla costruzione del supermercato, che si può visionare anche su google maps, c'è stato un netto miglioramento dal punto di vista del decoro della zona». L'area tra Celletta Santa Veneranda e Pantano è sempre più la "cittadella dei supermercati": oltre al "Sì con Te" che inaugurerà domani, sono già presenti il Conad Superstore, il Famila e l'Eurospin in arrivo probabilmente nel 2024 in via Trometta nell'area ex Land Rover.