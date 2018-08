Movida fracassona in spiaggia: arrivano le prime multe a sei locali

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Stretta su bar e ristorantini in spiaggia che fanno musica dal vivo nel weekend. Tutti avvertiti da Baia Flaminia a Fosso Sejore anche se, sorvegliato speciale resta Sottomonte, nel tratto fra gli stabilimenti, la pista ciclabile e l’arenile libero.La stretta annunciata ha già scatenato la polemica sui social a cui ha subito risposto il sindaco: «Viste girare notizie sui social, comunico che, sentito il comandante della polizia municipale, le feste programmate per questa sera (ieri) in spiaggia si potranno regolarmente svolgere con ascolto musica, come sempre durante tutta l’estate. Sei locali hanno ricevuto una multa per una serata del 4 luglio che discuteranno lunedì con il Comandante e l’assessore. Quindi tutto a posto e come sempre divertitevi, con giudizio».Ma i controlli che sta effettuando la Polizia Municipale in sinergia con l’ufficio Attività Economiche del Comune rispondono più in generale a quanto accaduto nelle ultime settimane in particolare a Sottomonte: i ripetuti atti vandalici e le scorribande dei ragazzini palesemente ubriachi.