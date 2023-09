Tragedia in piscina: papá di due figli ucciso da un malore mentre nuota

1 Minuto di Lettura

PESARO Dramma questa mattina alla piscina del Parco della Pace dove un bancario di 59 anni, sposato e padre di due figli, è stato colto da malore mentre stava nuotando. I soccorsi sono stati immediati e il bagnino presente nell'impianto è subito intervenuto insieme ai soccorsi, per un tempo lunghissimo si è cercato di rianimarlo ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto anche i carabinieri per gli accertamenti di rito. E' stata una tragica fatalità. Il 59enne era un appassionato di nuoto ed aveva un fisico robusto e allenato dato che faceva anche gare amatoriali. L'impianto sportivo resterà chiuso per tutto il giorno: una decisione dei gestori in segno di rispetto per l'accaduto.