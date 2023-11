Un lupo vaga in riva al mare: catturato dagli operatori Cras al Porto

PESARO - Un lupo al porto? Suona strano a è successo a Pesaro, dove da giorni era stata segnalata la presenza di un lupo tra la banchine. Questa notte è stato catturato dai tecnici del Cras. "Un grande ringraziamento - ha scritto l'assessore Enzo Belloni - agli operatori del CRAS per il lavoro di recupero del povero lupo che da giorni aveva trovato rifugio in zona porto L’animale un esemplare maschio anziano e stato portato nella clinica veterinaria di Monte Adone per le cure del caso. Un lavoro di squadra che ha coinvolto oltre al CRAS , la capitaneria di porto, i carabinieri forestali, la questura ed il comune di Pesaro con gli assessorati all’ambiente e alla sicurezza. Sempre W IL LUPO".