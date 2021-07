Urla e schiamazzi in strada, pare un diverbio stradale invece in tre litigavano per i Pokemon da catturare

PESARO - Sembra una lite stradale ma in ballo ci sono i Pokemon da catturare con lo smartphone. Urla e schiamazzi di tre ragazzi hanno fatto sì che qualche residente della zona Loreto lanciasse l’allarme. Quando i poliziotti sono arrivati sembrava che due ragazzi e una ragazza stessero litigando pesantemente per motivi stradali, ma così non era.

È bastato fare qualche domanda in più per avere chiara la situazione, quasi paradossale. I tre non erano d’accordo sul punto esatto del Pokemon Go. Si tratta di un gioco sul telefonino. Il protagonista può incontrare e catturare Pokémon selvatici nell'ambiente reale tramite coordinate Gps e mappe. Una volta raggiunto il punto esatto, sul telefonino appare il Pokèmon e si conquistano premi e trofei. La zona indicata era quella di Madonna di Loreto ma i tre, nel gioco scaricato sul telefonino, non riuscivano a individuarlo, così è scattato un diverbio furibondo.

