I ladri colpiscono al porto: ripulita nella notte la cassa di un locale

PESARO - Locali del lungomare nel mirino. Nella notte tra mercoledì e giovedì i ladri hanno colpito sul lungomare di Ponente. Obiettivo il Prima Porto, noto locale nei pressi della darsena. Verso le 3 di notte la guardia giurata è passata come sempre per il controllo notturno e ha notato che all’ex Corto maltese la porta era forzata. È stata chiamata subito la volante della polizia che è intervenuta per i rilievi del caso. I ladri hanno manomesso la porta di ingresso e sono dunque entrati all’interno. Hanno quindi raggiunto la cassa, l’hanno aperta sul posto e portato via circa 500 euro, parte degli incassi della sera precedente. I poliziotti stanno cercando elementi utili per risalire ai responsabili, anche attraverso possibili immagini di video sorveglianza della zona.