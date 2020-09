Mettono a soqquadro la casa poi fuggono con contanti e oggetti d'oro

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Nuovo colpo in abitazione venerdì mattina in via Mancini. Ihanno approfittato dell'assenza dei proprietari, in pieno giorno, per agire indisturbati. Secondo i rilievi della squadra volante della Polizia non risulterebbero segni di effrazione al portone principale, quindi l'ipotesi è che i malviventi abbiano forzato una finestra o portafinestra per poter entrare. Una volta dentro hanno rovistato ovunque, aprendo cassetti e armadi in cerca di cose di valore. Sono riusciti a mettere le mani su 300 euro in contanti e monili d'oro: collanine, bracciali e altro per un valore ancora da quantificare. Sul caso indaga la polizia, a cui i proprietari hanno sporto denuncia.