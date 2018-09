Ladri acrobati usano la bici come ariete e svaligiano un tabacchi

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Con una bicicletta hanno rotto la vasistas, la finestrella sopra la porta, per poi arrampicarsi e ripulire un tabacchi, ma hanno lasciato tracce che potrebbero incastrarli.E' accaduto intorno all'una della scorsa notte nel locali di Sergio Colesanti in via Buozzi, dove i ladri hanno rubato il registratore di cassa con alcune centinaia di euro ed alcune stecche di sigarette ancora da quantificare. Hanno anche danneggiato una telecamera, ma non si sono accorti di altri congeni all'interno del locale che li hanno immortalati, a volto scoperto. Inoltre avrebbero anche lasciato diverse impronte digitali che la Polizia scientifica ha già rilevato.