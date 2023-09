Pesaro, scontro tra un'auto ed una bicicletta: anziano all'ospedale

PESARO - Schainto tra un'auto ed una bicicletta: anziano all'ospedale. L'incidente è accaduto poco fa a Soria, dove un'auto, che procedeva sul Lungofoglia Caboto in direzione Baia Flaminia, ha centrato un anziano in bicicletta (i vigili urbani dovranno stabilire se era in sella o la stava conducendo a mano) sulle strisce pedonali, dove ci sono macchie di sangue sull'asfalto. L'uomo è stato portato al Pronto Soccorso dell'ospedale di Pesaro.