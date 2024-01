Gli impavidi atermici puntuali anche stavolta al tuffo di Capodanno

PESARO - Tradizionale tuffo di Capodanno a Pesaro, in viale Trieste, tra Bagni Tino e il Circolo Canottieri. Solita folla ad attendere l'ingresso in acqua degli impavidi atermici per un rito nato con la compagnia degli Omaccioni negli anni '70 e riportato in auge negli anni' 90 dal banchiere Alessandro Bischi che ha ben presto e spontaneamente raccolto decine e decine di proseliti diventando un appuntamento fisso nonostante freddo, influenza e ore piccole.