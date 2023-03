PESARO - A un prezzo di svendita pur considerevole di 1.754.000 euro, dimezzato rispetto al valore di oltre 3 milioni della stima iniziale, va all’asta il 23 maggio lo storico Hotel Des Bains affacciato sul piazzale della Palla con le sue caratteristiche Sfingi e l’elegante facciata in stile liberty.

È venduto dal tribunale in un blocco unico di 3.773 metri quadrati, il complesso all’angolo tra i viali del mare Trieste e della Repubblica formato dall’albergo che risale ai primi del Novecento, uno dei gioielli della Città giardino, e sei appartamenti-residenze turistiche di varie metrature e tipologie (non c'entra nulla invece il sottostante locale Polo). Si tratta dell’ultimo atto dell’esecuzione di esproprio immobiliare che risale al 2020 con pignoramento dello stabile legata a una complessa procedura di fallimento che avrebbe coinvolto anche un noto istituto di credito. C’era stato un tentativo di asta a ottobre del 2021, poi rientrato per varie ragioni che non hanno creato le condizioni giuste per la vendita.

Anche perché al momento l’Hotel Des Bains è in attività e l’attuale gestore ha un contratto d’affitto stipulato nel 2019, data antecedente alla procedura del giudice, che scade il 31 dicembre del 2028. Nel frattempo il creditore che ha promosso la vendita all’asta dell’albergo, la Fedaia Spv di Roma, una società costituita per veicolare attività finanziarie, ha provveduto a notificare all’interessato la revoca del contratto di locazione, ma il relativo giudizio sarebbe ancora in corso. Rispetto al valore stimato del complesso di 3.033.680 euro, l’hotel va all’asta al prezzo di 1.754.000 euro, la proposta minima si ferma a 1.315.500 euro con un rialzo che parte da 15.000 euro. Le offerte, sia telematiche sia tradizionali per lettera, vanno presentate entro le 13 del 22 maggio, poi il giorno successivo nello studio dell’avvocato Leonardo Chiocci, delegato dal tribunale alle operazioni di vendita, si apriranno le buste e saranno valutate le proposte.

Un’asta senza incanto dell’immobile pignorato, in base al prezzo notevolmente ridotto, nelle successive fasi, che parte dalla stima curata dall’architetto Ferdinando Leoni nel 2020. Intanto, per visionare l’albergo, gli interessati possono rivolgersi all’Istituto vendite giudiziarie delle Marche, info@ivgmarche.it, 0731 605180. L’Hotel Des Bains dispone di circa 60 camere e, con gli appartamenti turistici e un centro congressi, si sviluppa su 5 piani di cui 4 fuori terra e uno seminterrato.

L’angolo è quello strategico tra viale Trieste e viale della Repubblica. Si tratta di uno dei primi alberghi di Pesaro, costruito negli anni Venti, e che ha sempre avuto come simbolo le Sfingi, una decorazione che si ravvisa anche nelle antiche panchine di piazzale della Libertà. Si tratta di un edificio che ha fatto la storia della città come albergo di completamento dei venti villini in stile ”floreale” tipici della zona mare che costellavano la Città giardino dei primi del Novecento. Un comparto affacciato sul mare considerato espressione dell’eclettismo architettonico a cavallo tra XIX e XX secolo, dove spicca il misterioso e affascinante gioiello di Oreste Ruggeri. Miléna Bonaparte