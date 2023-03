Tragedia sui binari: uomo di 60 anni muore travolto dal Regionale

PESARO - Tragedia ieri sera lungo la ferrovia Adriatica tra Pesaro e Fano, dove un pesarese di 60 anni è morto travolto dal treno regionale 4252 proveniente da Ancona. L'allarme è scattato introno alle 20,30 di ieri sera e sul posto sono accorsi i soccorritori e gli agenti della Polfer.

Per l'uomo non c'era nulla da fare; secondo gli inquirenti ci sarebbero pochi dubbi sulla volontarietà del gesto, con l'uomo che avrebbe sfruttato un varco nella recizione per accedere ai binari e lanciarsi contro il treno in corsa. La linea è stata chiusa e l'incidente ha causato ritardi che sono arrivati anche a 260 minuti, tanto che sono stati anche attivati autobus sostituivi da Rimini a Fano.