L'esercito dei 27mila irregolari: un'auto su dieci non ha la revisione

PESARO - Un’auto su dieci non in regola con la revisione in provincia di Pesaro Urbino. E’ il dato analizzato dell’Osservatorio Facile.it partendo dai numeri del Ministero dei Trasporti. Sul territorio sarebbero 27.336 i veicoli che non avrebbero fatto la revisione.Un numero che va rapportato al totale del parco mezzi circolanti sul territorio che secondo i dati Aci Club sono 232.081 di cui 19.887 Euro 6, 45.909 euro 5, 77.304 euro 4, quasi 37 mila euro 3 e ancora 17.753 Euro 0, le più inquinanti assieme alle 6.709 euro 1. E’ importante definire l’età dei mezzi perché a livello italiano la media è di 9 anni e 9 mesi.Quasi il 12% è fuori norma a Pesaro e secondo l’articolo 80 del codice stradale chi viene pizzicato rischia la sospensione della circolazione fino a che non si è messo in regola oltre a 118 euro di multa se pagata entro 5 giorni altrimenti 169 euro. Nel caso in cui si circoli con un veicolo sospeso dalla circolazione in attesa dell’esito della revisione, si applica la sanzione amministrativa da 1.941 euro a 7.767 euro». Ma non è tutto, perché oltre alla multa viene applicato il fermo del veicolo per 90 giorni. E con violazioni reiterate c’è la confisca.Sono numeri confermati anche da Riccardo Battisti, segretario Cna Autoriparatori. «Le officine ci dicono che c’è un calo delle revisioni. In parte dovuto al rinnovo del parco veicoli. Dunque chi ha un’auto nuova non deve fare la revisione nei primi quattro anni. Ma il problema esiste e nonostante gli inviti a sottoporre l’auto a revisione, molti restano senza risposta. Con la crisi, tante persone hanno timore di dover mettere mano a riparazioni e ricambi per poter passare la revisione. Il costo in sé è di 70 euro, ma i veicoli più vecchi rischiano di non essere a norma. Il dato è allarmante perché non fare la revisione è un’evasione non all’imposta, ma alla sicurezza. È pericolosissimo per sé e per gli altri circolare senza essere in regola. In questo senso invitiamo tutti a controllare l’idoneità del veicolo e le forze preposte a vigilare».