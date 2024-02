PESARO - Ecoisole smart ci siamo, parte il conto alla rovescia per l’entrata in vigore della nuova modalità di conferimento a partire da sabato. C’è stato tempo per il rodaggio, restano criticità da risolvere ma l’avvio oramai è arrivato. Marche Multiservizi e Comune, sono ormai pronti e gli utenti stanno prendendo confidenza con i nuovi cassonetti a pedale già montati, e con i nuovi colori della raccolta differenziata. Ultima assemblea pubblica quella che si è tenuta martedì in un’affollata sala del consiglio comunale. Dal quartiere Centro è stata chiesta attenzione sul rispetto della sosta nelle vicinanze delle ecoisole oltre a tempi celeri sul recupero dei posti auto eliminati.

APPROFONDIMENTI LA POLITICA Gestione rifiuti e servizio idrico, Forza Italia chiude la porta a Paolini: «Noi usciamo da questa maggioranza»

La consegna

«Fino ad oggi, nella sede del primo quartiere di via Gavardini – riferisce Marco Bonetto, responsabile del servizio ambientale Multiservizi – sono state distribuite oltre 5mila tessere carta Smeraldo per gli utenti domestici. Le card consegnate a pochi giorni dall’avvio della nuova modalità di conferimento, corrispondono all’80% del target delle utenze fin qui mappate dentro la Ztl. Da lunedì accederà all’isola informatizzata solo chi è in possesso di tessera magnetica. Chi non avesse ancora ritirato la carta può farlo recandosi allo Sportello Clienti Mms di via Del Monaco».

Le prove

Come stanno rispondendo al periodo di prova i residenti-utenti? «Tutto sommato bene – prosegue Bonetto – notiamo ancora qualche abbandono qua e là di sacchetti dall’una all’altra batteria di cassonetti nelle 23 postazioni della Ztl ma comunque gestibili. Si dovrà invece arginare la brutta abitudine di lasciare auto di residenti o di quanti lavorano in centro praticamente di fronte ai cassonetti smart, impendendo lo svuotamento ai nostri addetti, costretti poi a ripassare più volte. Non solo una raccolta più efficace e decorosa, che supera almeno per le utenze domestiche il porta a porta, ma in accordo con l’Amministrazione, sono state distribuite oltre 200 borracce per la pulizia delle deiezioni canine lungo il quadrivio e sensibilizzare i proprietari dei quattro zampe».

I dissuasori

In piazza Del Monte fra via Almerici e via Passeri serve però un controllo più stringente per stoppare la consuetudine di avere auto lasciate in sosta, davanti ai nuovi contenitori. Dissuasori già ci sono, ma non bastano, fa notar il personale di Multiservizi, che ieri mattina stava girando fra le postazioni smart. Se ci saranno ancora auto che rendono difficile conferimento e svuotamento, gli addetti Multiservizi potranno segnalare il disagio al comando della Municipale, che provvederà ad avvertire i residenti o altri utenti che lavorano nelle attività di quella zona.

L’avviso

Un avviso preventivo, e se l’auto verrà spostata subito il cittadino eviterà la sanzione altrimenti scatterà la rimozione del veicolo. Proprio ieri su indicazione dell’ufficio Viabilità del Comune, è partito il posizionamento di jersey dissuasori a protezione delle postazioni delle ecoisole. Sul fronte parcheggi da recuperare invece gli stalli alternativi sono quasi tutti stati individuati nelle vicinanze della Ztl.