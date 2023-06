Condanna lieve per Carriera, assolta la compagna. E Sgarbi rilancia: «Ero e rimango al suo fianco»

PESARO - Il ristoratore Umberto Carriera, leader di #IoApro era accusato assieme alla compagna Clarissa Rosselli di diffamazione con l'aggravante di fatto commesso contro il pubblico ufficiale e diffusione di un video o audio carpito in maniera fraudolenta.

Condannato per diffamazione ma assolto per il video

I fatti risalgono al 15 gennaio 2021. Il pm aveva chiesto l’assoluzione per Clarissa Rosselli e la condanna a 6 mesi per Carriera. Il giudice, oggi, ha condannato Carriera per la diffamazione a 200 euro con pena sospesa e lo ha assolto dall’accusa di aver carpito il video in maniera fraudolenta perché il fatto non sussiste.

Assolta da tutte le accuse Clarissa Rosselli.

Il risarcimento

Il giudice ha stabilito il risarcimento di 3000 euro per il poliziotto Paolo Badioli e 500 euro per ogni sindacato, oltre al pagamento delle spese per le costituzioni di parte civile. All’uscita dall’aula Carriera e il legale Bertuccioli hanno rilevato: «Siamo soddisfatti anche se siamo convinti di meritare la completa assoluzione».

Il commento di Sgarbi

Vittorio Sgarbi parla di assoluzione anche se in realtà, come visto, non è andata del tutto così: «Contento e per niente sorpreso dell’assoluzione di Umberto Carriera, uomo coraggioso che ho sempre sostenuto nei mesi scorsi e sosterrò se necessario alle prossime elezioni amministrative che si terranno a Pesaro. Per molti lui è già il sindaco di Pesaro, di sicuro lo è per il popolo che lo ha sostenuto e lo sostiene. Le sue battaglie stanno finalmente avendo esiti positivi anche nei tribunali. Cosa per nulla scontata nel nostro paese».