Vende dose di cocaina e ne ha altre nel reggiseno: arrestata pregiudicata

PESARO – Vende una dose di cocaina e ne ha altre otto nascoste nel reggiseno: arrestata una 36enne.Nella serata di ieri personale i poliziotti della Squadra Mobile, nell’ambito dei servizi disposti in occasione della festività dell’ 8 marzo, sorprendeva una nota pregiudicata di 26 anni, subito dopo aver ceduto una dose di cocaina ad un uomo che l’aveva accompagnata in auto nei pressi di un noto circolo cittadino. La donna celava nel proprio reggiseno altre otto dosi pronte per la cessione. Quest’oggi il Gip del Tribunale di Pesaro ha convalidato l’arresto, disponendo la misura cautelare degli arresti domiciliari in attesa della fissazione dell’udienza per il rito direttissimo