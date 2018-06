Brandina e Oliviero Toscani scelgono i giovani migranti come testimonial

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO- I migranti come testimonial. E’ l’idea che sta alla base della nuova campagna di comunicazione di “Brandina”, il marchio pesarese di borse e accessori realizzato con il tessuto dei lettini da mare, concepita dal fotografo milanese Oliviero Toscani, che fa da sempre della provocazione la cifra del suo lavoro.Attraverso l’obiettivo di Toscani il fenomeno migratorio viene proposto nella sua valenza di opportunità aperta, acquistando una dimensione positiva di rinnovamento, di apporto di idee, energie e creatività, come in fondo dovrebbero sempre essere gli incontri e incroci di culture: “Il futuro siamo noi” è lo slogan che campeggia in una foto con protagonisti migranti di varie etnie in arrivo sulla spiaggia con un gommone. «Brandina è una realtà aperta al mondo e impegnata su diversi fronti” – spiega lo stesso fondatore Marco Morosini - ci piace l’idea di costruire un punto di riferimento attorno a cui riconoscersi, ritrovarsi, nel segno di un comune spirito di apertura e condivisione. Ci piace affrontare il futuro senza dimenticare chi siamo e da dove veniamo»