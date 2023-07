PESARO - Nel giorno in cui il ministro della Protezione civile Nello Musumeci giunge a Pesaro per incontrare i sindaci coinvolti nelle alluvioni di settembre e di maggio arriva l’incendio dei tronchi e dei rami accatastati nel letto del Foglia sotto una delle arcate del ponte della statale 16, quello intitolato alla Brigata Ebraica.

APPROFONDIMENTI IL VIDEO L'incendio sul fiume Foglia



Legname trasportato dall’alluvione dello scorso maggio senza più essere rimosso. E quanto era rimasto ammucchiato ieri ha preso fuoco. Cause molto probabilmente accidentali (con l’afa basta anche una cicca lanciata dal ponte) ma che hanno provocato disagi prolungatisi per ore. L’allarme è scattato alle 13.30 quando è stato visto del fumo salire dal fiume ed arrivare al parapetto del ponte e sul posto sono intervenute tre squadre dei vigili del fuoco. Per fortuna l’incendio del cumulo di legname era alle fasi iniziali, ma l’intervento per spegnerlo è stato complesso. In primis per il lavoro eseguito. I vigili del fuoco non potevano infatti raggiungere il luogo dell’incendio e hanno dovuto operare con getti d’acqua dal ponte fino al completo spegnimento.



La rimozione



Poi bisognava intervenire per rimuovere i rami e i tronchi bruciati ed evitare che si sprigionasse una nuova combustione, così i vigili del fuoco hanno utilizzato un’autogru. Le operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza si sono prolungate fino al tardo pomeriggio, intorno alle 18.30, e per consentire un’esecuzione senza problemi il Comune, ha deciso di chiudere il ponte dalle 16 e per circa tre ore mentre le pattuglie della polizia locale provvedevano a far deviare il traffico sulla statale 16 all’altezza della rotatorie di Largo Tre Martiri e del Trony.

Inevitabili i disagi alla circolazione. Sui tronchi accumulati sotto le arcate del ponte c’erano state polemiche prima e ci saranno polemiche ora. Tre settimane fa, lo scorso 21 giugno, a Comune e Regione era stata inviata una lettera a firma di Unionfiune, Comitato Foglia, bagnini di Baia Flaminia e quartiere 9. Nella lettera si insisteva sull’urgenza di rimuovere i tronchi e i rami ammassati da settimane contro i piloni dei ponti di via Ponchielli e della statale 16. Altri rami galleggiavano. «Materiale che se non rimosso prima o poi comporterà notevoli danni alle imbarcazioni del Foglia, rappresentando anche un pericolo per la navigazione una volta arrivati a mare in piena stagione».