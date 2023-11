Benvenuti nel Montefeltro! Ciclo di incontri gratuiti per formare e informare le imprese e gli operatori del turismo

In partenza il 27 novembre il progetto di informazione “Benvenuti nel Montefeltro!”. Si tratta di incontri gratuiti di informazione e formazione aperti a tutti, consigliati in modo particolare a coloro che lavorano nel mondo del turismo, dell’incoming, che gestiscono strutture ricettive di vario tipo, ristorative, di servizi, o che operano in qualsiasi forma e ruolo nel mondo dell’ospitalità e dell’accoglienza turistica.

Previsti 17 incontri

Saranno 17 incontri tra Urbino, Urbania, Acqualagna e Piobbico, tutti gratuiti e fruibili in presenza o online.

Si inizia lunedì 27 novembre alle 14.30 alla Sala del Maniscalco a Urbino.

Lands Of Urbino, un’associazione di operatori del turismo provenienti dell’area afferente al GAL Montefeltro che comprende 26 comuni, è ideatore del progetto e con esso intende dare il proprio contributo per migliorare e supportare operativamente le imprese e le attività turistiche nel migliorare la qualità dei servizi offerti, attraverso lo sviluppo di conoscenza e competenze. Il progetto prevede un ciclo di incontri informativi e formativi focalizzati su argomenti dal taglio pratico per andare incontro a soluzioni immediate nella propria gestione quotidiana, e riguardano ad esempio la gestione di una struttura ricettiva (housekeeping e food&beverage), le politiche di pricing e distribuzione, la gestione dell’accoglienza dell’ospite e problem solving, la creazione di contenuti testuali e visual per promuoversi meglio, il corretto utilizzo di piattaforme social.

Gli obiettivi

«Gli obiettivi sono quelli di favorire la strutturazione, qualificazione e accessibilità dell’offerta, e al contempo migliorare l’accessibilità commerciale degli operatori e dei servizi che propongono. Abbiamo definito il senso del progetto e gli obiettivi dopo un’analisi interna tra i soci e delle criticità ed esigenze che sono emerse e che provengono dalla propria esperienza nella gestione quotidiana di attività legate al turismo. Abbiamo ritenuto che tali criticità ed esigenze potessero riguardare anche altri operatori del territorio e così abbiamo immaginato un progetto più esteso per questo motivo, superare gli ostacoli attuali e fare emergere la peculiarità dell’offerta e dare il nostro contributo al miglioramento della qualità percepita del nostro territorio. Migliorare l’accoglienza e la collaborazione interna tra aziende e operatori significa portare nel tempo migliori risultati per il singolo ma anche per l’intero sistema turistico locale» spiegano gli operatori di Lands of Urbino che promuove gli incontri.

“Benvenuti nel Montefeltro!” vuole essere un supporto concreto alle aziende e alle persone che del territorio che lavorano a contatto con il turista per migliorare e agevolare le singole attività di ciascun imprenditore nell’agire quotidiano, migliorare le singole competenze delle professionalità impegnate nel settore, nella consapevolezza che l’insieme della attività producono la percezione che il turista ha della territorio e della destinazione, della qualità del servizio complessivo e fino all’immagine stessa della destinazione.

Tra gli obiettivi c’è dunque la formazione gratuita degli operatori (imprenditori e collaboratori), ma anche residenti che intendano approcciarsi a questo settore e investire in esso in futuro, affinché possano partecipare attivamente e in modo consapevole allo sviluppo turistico del proprio territorio in modo organizzato e sostenibile. Allo stesso stimolare una rete solida e condivisa di operatori del settore, capace da un lato di attivare nuove forme di collaborazione che generino nuove offerte e possibili economie di scala, dall’altro capace di interagire in modo efficace e propositivo con il livello pubblico.

Volendo riassumere i principali obiettivi degli incontri gratuiti:

• rendere consapevoli gli operatori del ruolo e dell’apporto che possono dare alla qualificazione del turismo rurale, alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali della destinazione e dei prodotti locali a fini turistici.

• divulgare la conoscenza tra i target coinvolti in merito ad una gestione manageriale delle proprie attività (come housekeeping, food & beverage, revenue management) ed aggiornare sulla tipologia di comunicazione per prodotto/offerta, su come si costruisce uno storytelling, una narrazione, come elemento essenziale dell’esperienza turistica che vivrà il turista e sull’opportunità di sviluppo del proprio business aumentando la propria visibilità e distribuzione online.

• divulgare la conoscenza in merito a modelli vincenti di destinazioni organizzate, dove il settore privato assume un ruolo importante e collabora efficacemente con il settore pubblico al fine di migliorare la percezione complessiva della destinazione da parte del turista.

A chi sono rivolti gli incontri gratuiti:

Gli incontri sono aperti a tutti e particolarmente indicati per proprietari e gestori di strutture ricettive, professionisti del mondo della ristorazione (bar, agriturismi, ristoranti, degusterie, enoteche, cantine, birrifici, aziende agricole, …) e fornitori di servizi per il mondo alberghiero e extralberghiero.

Le lezioni saranno in presenza e anche fruibili online.

I temi che saranno trattati:

Lunedì 27 novembre 2023 – Il turismo rurale e le tendenze di mercato (14.30 – 17.30) – Sala del Maniscalco Urbino

Lunedì 4 dicembre 2023 – Esempi di best practice: il progetto Tales Of Urbino (15 – 17) – Lezioni di inglese: i termini tecnici per l’accoglienza (17 – 19) – Sala del Maniscalco Urbino

Mercoledì 13 dicembre 2023 – Distribuzione online: come vendersi al meglio sulla rete e al giusto prezzo (16.30 – 18.30) – Sala del Maniscalco Urbino

Lunedì 18 dicembre 2023 – Lezioni di inglese: i termini tecnici per l’accoglienza (15 – 17) – Esempi di best practice (17 – 19) – Sala Consiliare Acqualagna

Lunedì 15 gennaio 2024 – Prodotti turistici ed esperienze: come si costruiscono (14.30 – 17.30) – Scuola di lingue Dante Alighieri Urbania

Mercoledì 17 gennaio 2024 – Revenue management: come adattare i prezzi alla richiesta per ottimizzare il profitto (15 – 18) – Sala Consiliare Piobbico

Lunedì 22 gennaio 2024 – Information and Communications Technology (ICT): migliorare la presenza online delle aziende con Google My Business (14.30 – 16.30) – Sala del Maniscalco Urbino

Lunedì 29 gennaio 2024 – Lezioni di inglese: i termini tecnici per l’accoglienza (15 – 17) – Accoglienza e servizi di qualità in struttura (17 – 19) – Sala Consiliare Acqualagna

Lunedì 12 febbraio 2024 – Lezioni di inglese: i termini tecnici per l’accoglienza (15 – 17) – Sala del Maniscalco Urbino

Lunedì 19 febbraio 2024 – Facebook e Instagram (14.30 – 18.30) – Scuola di lingue Dante Alighieri Urbania

Lunedì 26 febbraio 2024 – Come costruire contenuti adeguati per descrivere le proprie attività (15 – 18) – Sala Consiliare Piobbico

Lunedì 11 marzo 2024 – L’importanza di saper fare foto e video anche con lo smartphone (15 – 18) – Scuola di lingue Dante Alighieri Urbania

Mercoledì 13 marzo 2024 – Housekeeping Management: gestire e coordinare il team che si occupa di pulizie e ospitalità (14.30 – 16.30) – Food and Beverage Management: come ottimizzare la gestione del servizio legato ai pasti ottimizzando i costi e mantenendo la propria immagine (16.30 – 18.30) – Scuola di lingue Dante Alighieri Urbania

Lunedì 18 marzo 2024 – Visite guidate nel territorio: conoscere per comunicare la propria terra (15 – 18) – luogo da definire

Lunedì 8 aprile 2024 – Visite guidate nel territorio: conoscere per comunicare la propria terra

(15 – 18) – luogo da definire

Lunedì 15 aprile 2024 – Accoglienza 4.0: come relazionarsi nell’era del digitale e l’arte del problem solving (15 – 17) – Lezioni di inglese: i termini tecnici per l’accoglienza (17 – 19) – Sala Consiliare Piobbico

Mercoledì 17 aprile 2024 – Destination management e marketing per operatori.

Implementazione e funzionamento di una DMO (16.30 – 18.30) – Sala del Maniscalco Urbino.

Le date potrebbero subire delle variazioni. Il calendario aggiornato è sempre disponibile sul sito https://www.landsofurbino.it/eventi-del-territorio/. Il progetto è stato reso possibile dal programma di sviluppo rurale 2014 – 2020 piano di sviluppo locale Montefeltro. Bando misura 19.2.1.2 c per il sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione. Si ringraziano per il supporto logistico i comuni di Acqualagna, Urbino e Piobbico.