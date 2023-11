Pesaro, minaccia di farla finita. Paura per una donna chiusa in camera al quarto piano dell'Hotel San Marco: i vigili entrano dalla finestra

PESARO - Non era un malore ma una scelta volontaria. Ha chiuso la porta a chiave, piazzato un mobile davanti e bloccato la manopola della porta. Non voleva lasciare la stanza, probabilmente non voleva pagare. In ogni caso ha fatto venire il cuore in gola al personale dell'Hotel San Marco di Pesaro. Una donna tedesca, che soggiornava all'ultimo piano dell'albergo di viale XI febbraio, si è chiusa in camera e non rispondeva al personale in servizio. Poi, ha minacciato di gettarsi dalla finestra. In breve è partito l'allarme e sul posto sono piombate due auto della polizia, una ambulanza e i vigili del fuoco. Si temeva il peggio.

Foto Bargnesi

Vigili in azione

I vigili del fuoco sono stati costretti ad azionare l'autoscala e forzare la finestra al quarto piano dell'edificio. La donna, alla vista dei vigili, è stata costretta da aprire. Dopo essere stata controllata da un equipe del 118 ha semplicemente riferito di non voler essere portata in ospedale per approfondimenti.