Piovono pezzi di davanzale in pieno centro storico L'area chiusa ai passanti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PESARO - Ieri pomeriggio, in via San Francesco, piovevano pezzi di davanzale. Grossi blocchi di marmo, precipitati a terra, da una decina di metri di altezza. Sono venuti giù, dopo essersi staccati dal bordo di una finestra, a pochi metri di distanza dai tavolini del bar Arlecchino (che è sempre molto affollato ma ieri, fortunatamente, era chiuso) e sul rinnovato porticato che si affaccia davanti all’ingresso dell’ex tribunale.Erano da poco passate le 15. Il centro storico a quell’ora non era frequentatissimo e quindi nessuno è stato colpito o si è fatto male anche solo di striscio. Il distacco, però, secondo una prima ricognizione dei vigili del fuoco allertati da un passante e intervenuti sul posto, insieme alla polizia municipale, appare chiara: carenza di manutenzione. In pratica il pezzo si è spezzato da solo, per usura e non per colpa di qualche preciso agente atmosferico del momento. Cosa sarebbe potuto accadere in un giorno lavorativo, ovvero quando via San Francesco pullula di gente? A quell’altezza ci sono un tabacchi e una farmacia frequentatissimi. Potrebbero verificarsi ancora distaccamenti simili, magari dai piani ancora più alti delle palazzine che coprono l’intera via? L’area in questione, da ieri, è off limits e messa in sicurezza da un visibile nastro bianco e rosso. Seguiranno nei prossimi giorni controlli più approfonditi e richieste specifiche ai proprietari degli immobili presenti.